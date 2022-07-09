情婦勒索案 事主：現只憂密照流出

否認強姦 被告聞言哭泣

辯方盤問X稱，2021年2月20日X與被告黃莎莎（31歲）首次性交後牀上現「紅色迹」。X自言非專家，難評論是真血抑或紅藥水，但「佢結咗婚㗎，點會係處女？」又否認曾強姦被告。被告聞言痛哭。

X稱，該次性交後被告曾向他索取25萬元置業，他認為「唔係養到你做富婆，上一次牀就攞25萬，人都癲」，斥被告貪得無厭，「畀邊個男人都會撇啦」。X欲分手，但「驚爆煲」，只在通電話時斥她「滿腦子都係錢」、「你係雞」，未有正式提分手。X在盤問下同意處事方式欠佳，但不同意曾向被告稱「見到佢會搵人扑佢」、「最好你快啲消失」。

辯方稱為引注意 事主不同意

辯方在盤問提出另一版本，稱被告以信息說「我要錢」、「錢拿來」挑釁只因受X的侮辱刺激。X稱「答唔到」，只認為被告存心勒索，「唔係影剝光豬相做咩？」。辯方續稱，被告不滿不受重視，只為引X注意，從不認為X會付款，X不同意。

X作供時一度表示心口「肌肉抽筋」，暫委法官葉啓亮表示「健康緊要」，批准短暫休庭。此外，X多次劇烈咳嗽，當時一名辯方大律師正向X展示照片，另一辯方大律師見狀稱「可以行開少少」。X作供完畢，審訊下周一（11日）續。

【案件編號：DCCC 1146/21】