港鐵10億推智慧營運維修 80路段實時偵測路軌

港鐵昨於立法會鐵路事宜小組委員會表示，將撥出3億元與創新科技團體研究新科技。港鐵稱，現時在何文田及沙田相關路段設置及應用光學雷達、視頻偵測及智慧數據分析，以監測路軌，偵測外物入侵。未來會陸續推展到約80個鄰近公路、斜坡或高架橋的露天路軌路段。

引入架空電纜監察系統

因架空電纜易受外來物影響，港鐵亦陸續引入列車架空電纜實時監察系統，以紅外線及紫外線高清鏡頭，實時偵測集電弓和架空電纜介面，以便跟進及維修。

民建聯陳學鋒關注，港鐵在發生事故時未有及時向車廂乘客發放資訊，建議透過站內電子廣告屏或電話發放緊急資訊。港鐵回應稱，一直透過應用程式和站內顯示屏發放緊急資訊，亦會考慮以廣告牌發放資訊。

議員批自動駕駛買完未用

港鐵：適時研究

工聯會鄧家彪關注港鐵在東鐵線沿線安裝幕門前如何利用創新科技防止墮軌事故；亦不滿港鐵站上蓋未有安裝太陽能板。

新界北張欣宇則關注港鐵改用全自動駕駛的時間，批評港鐵6年前已購入全自動列車系統，至今仍未完全發揮。港鐵稱將於適當時間研究轉用時間，或分階段安排無人駕駛模式。

民建聯李世榮關注政府如何監察港鐵的資金運用，運輸及物流局副秘書長黃珮玟稱機電工程署會監管港鐵服務和技術成效。