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港聞二

社福界「習精神」座談 中聯辦：遵國安法即佔「愛國者治港」席位

【明報專訊】勞福局、中聯辦及社福界團體昨辦「社福界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神」座談會，500多名社福界人士出席。中聯辦社會工作部副部長周和在會上表示，近年社福界有人憂背上「反中亂港」罵名，但只要遵守《國安法》，便能佔「愛國者治港」席位。社福界立法會議員狄志遠認為，周的說法是安慰港人，放下包袱展望將來；社總會長張志偉稱，國安法生效後已有社工自我審查言行。

張志偉：已有社工自我審查

周和在會上稱，社福界大多數人本質為愛國者，但因近年香港風雨飄搖，有業界人士擔憂背上「反對派」和「反中亂港」罵名。他引述習近平稱「汲取教訓，才能團結一致向前看」，周說社福界只要自覺尊重國家根本制度，擁護一國兩制，遵守國安法，「愛國者治港就有你的席位」。周說有少數人認為社福界以往很中立，不需處理政治，但他認為每人工作和生活都離不開政治。

狄志遠稱前「反對派」可卸包袱

與會的狄志遠解讀，周和希望安慰港人，如有人曾背負「反對派」包袱亦可釋懷，「以往參與過什麼有包袱，習主席講都可以放下」。狄又稱，2019年社會事件是極端例子，他認為周的說法表明，社工若守法即可表達意見和批評政府。

明愛部長盼政府勿敵視發聲者

同樣與會的明愛社會工作服務部長黎永開表示，受資助的社福機構須簽訂「津貼及服務協議」，定明機構須守法，機構內部訓練時也會向員工解釋條文，特別是社工進入校園時須先查明社工背景，「因為唔知（向學生）傳遞咩信息」。黎說，社工需替服務使用者表達意見，例如劏房及少數族裔難題，他盼政府不要認為表達意見是站在敵對面，應有胸襟接納弱勢意見。

社總曾被建制派批評參與社會運動，張志偉稱社工會繼續按專業守則工作，而《基本法》賦予市民就社福政策、政制和公義發表意見的權利，往後會堅持專業，相信不會違法。張說，國安法下有社工自我審查言行，認為周和說法不會令情况加劇或改善。

另座談會是勞福局長孫玉菡上任後首次與社福界交流，立法會議員管浩鳴引述孫發言稱，他日後將作為社福界「主力承擔責任人」。管認為孫玉菡表現真誠，不如上屆政府般難以溝通。狄志遠亦稱孫表現積極，惟孫未來需解釋如何承擔，以及將在哪方面做更多工作。

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