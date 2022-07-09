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港聞二

黎智英英律師收「國安部」威嚇電郵 警譴責有人冒警

【明報專訊】《泰晤士報》日前報道，代表壹傳媒創辦人黎智英的海外法律團隊，本月初收到自稱「國安部（National Security Wing）」的電郵，指控他們違反《港區國安法》，警告不要試圖踏足中國領土。英國法律團隊向本報確認收到上述電郵，未能肯定內容真偽，但認為對方「企圖以威嚇干涉我們繼續代表當事人」，又強調團隊並不會代表黎智英在香港的司法程序。警方昨晚回應，強烈譴責有人冒警，重申警務人員執行職務時會按照相關法律、既定程序及守則行事。

多人收電郵 警告勿來中國

英國倫敦大律師事務所Doughty Street Chambers的大律師Jennifer Robinson透過電郵回覆本報查詢確認，她與英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher及大律師Jonathan Price均收到多封自稱國安人員的電郵，來自不同電郵地址，其中一個是沒組織域名的Gmail地址。

Robinson沒回應法律團隊會否來港，但重申他們是代表黎的國際法律團隊，並不代表黎在港的司法程序。她又透露，事件獲報道後，法律團隊收到來自其他寄件者的電郵，指控他們「揑造」報道內容，並警告他們應以「更溫和的取態」代表黎智英。

事件曝光後被指「揑造」

警方昨回應稱，警方國安處的官方名稱為「香港警務處國家安全處」（National Security Department of the Hong Kong Police Force）。對於報道稱「香港國安部」曾向海外法律從業人員發電郵指他們違反國安法，警方表示關注，並「強烈譴責」有人冒充警務人員，呼籲有關人士提供進一步資料或證據以便跟進，重申若有任何人違反包括《國安法》等香港法律，警方定必依法調查。

另外，代表黎智英的英國大律師事務所日前發聲明稱，已去信聯合國人權高級專員辦事處任意拘留問題工作組提出緊急申訴，指控特區政府違反國際法，針對合法履行言論及集會自由的黎智英，並對他未審先囚，剝奪其自由。

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