亞太餐飲拖百僱員158萬強積金 已討77萬積金局正追81萬 有股東稱不知結業

43萬已提申索 20萬已判令

積金局昨與工會及受影響工友會面。鄭恩賜會後見傳媒稱，仍在追討的81萬元欠款中，局方已就其中43萬元提出14項民事申索，代表僱員追討欠款，其中7項已有法庭判令，涉及約20萬元，惟公司仍未繳交欠款。局方已採取執法行動，包括向法庭申請扣押令，扣押公司銀行戶口結餘。至於其餘欠款將循民事途徑追討。

去年已跟 涉不同公司不知同集團

鄭續稱，局方去年5月已開始跟進上述公司拖款情况，由於涉及公司名稱及註冊人不一，當時不知上述公司為亞太集團旗下。他又稱，局方去年至今已就拖欠供款的違規情况先後發出152張付款通知書，並將盡最大努力為僱員追討應有權益，同時強烈譴責相關僱主，表明絕不姑息違法行為。

鄭又補充，局方接獲工會反映一宗亞太餐飲疑涉及虛假文書的個案。他說根據其中一名工友的糧單，公司有為其強積金供款，但其強積金戶口卻無任何供款，局方正調查事件。

工會反映涉訛稱有供 正調查

工聯會立法會議員梁子穎表示，至今收到62名工友求助，不排除有更多工友求助，呼籲有關僱員盡快與工聯會聯絡。由於每人被拖欠供款不同，他暫未知亞太餐飲實際拖欠金額，又質疑亞太餐飲利用法律制度漏洞，未為僱員供款。截至目前工會仍未能聯絡涉事公司負責人，將繼續跟進事件。

另外，本報記者翻查亞太餐飲（控股）有限公司的周年申報表，發現共有4人持有該公司股份，包括張秀恩、林利財、陳偉倫及黎沃強，其中張秀恩為該公司董事。記者根據申報表到訪亞太餐飲註冊辦事處地址，發現辦事處未有開門並鎖上鐵閘。記者同時嘗試聯絡4名股東，除獲黎沃強回覆外，其餘均未能聯絡上。