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李慧琼：前廳交流取代短問短答 狄志遠：後者質詢特首 與前者兩回事

【明報專訊】立法會內務委員會昨日舉行會議，主席李慧琼在會上透露，由前特首林鄭月娥提出設立的每月「短問短答」質詢，據她了解將會取消，新政府期望以「前廳交流會」與議員更密切交流。立法會秘書處昨日回覆查詢時未確認取消，稱正與行政署協商特首到立法會回應質詢的具體安排，會適時公布。

財委會8分鐘過30億撥款

至於昨日緊接內會召開的財委會會議，歷時約8分鐘，共通過5項撥款申請，包括3項工程撥款和兩項開位申請，涉約30億元。由於相關小組委員會不建議財委會進一步討論，因此全部申請在會上直接表決。

李慧琼昨日表示，立法會主席梁君彥正與特首辦商討「前廳交流會」細節，傳統特首答問會將繼續保留。新思維狄志遠指出，以「前廳交流會」取代「短問短答」變相是「一加一減」，無加強行政立法溝通。他強調「短問短答」能公開質詢特首，與在前廳跟官員私下交流是「兩回事」，司局長在某些議題亦不能代特首回應。他認為，特首李家超不應減少其接受質詢的次數，冀日後增加答問會。

新民黨主席葉劉淑儀認為，「短問短答」作用不大，因為時間很短，議員亦不能跟進提問，覺得由「前廳交流會」取代更好，議員可與官員更深入交流。對於會否變相減少議員公開質詢特首的機會，葉太相信若有需要，可增加特首答問會次數。

田北辰：溝通方法僅形式

實政圓桌田北辰亦表示，每屆特首均會提出方法與立法會溝通，倘一直保留前任做法，會累積太多活動。他強調溝通方法只是形式，最重要是政府有否實際處理問題，即使「短問短答」取消，特首仍可透過傳統答問會和其他方法聆聽議員意見。

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