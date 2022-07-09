大灣區航空7．23首飛 來往港泰

丘應樺上月離任CEO

大灣區航空由內地富商黃楚標牽頭成立，今年2月獲空運牌照局批出牌照，可營辦往返香港至內地、東南亞等104條航線。現任商經局長丘應樺為大灣區航空前行政總裁，大灣區航空回覆本報稱，丘已於上月26日離任。翻查資料，丘上月以行政總裁身分接受傳媒訪問時曾稱，大灣區航空料可於本月中首航。

本報昨向運輸及物流局查詢，大灣區航空在港首航需作何申請、商經局會否參與審批及有利益衝突，局方回覆稱大灣區航空按其所獲航權和航班時刻（slot），上月向民航處申報其定期航班服務時刻表（schedule），處方已接納該申報。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，安排航班升降一般由機管局及民航處協調。翻查資料，民航處隸屬運輸及物流局；機管局董事則有財經事務及庫務局長許正宇和運輸及物流局長林世雄等，未包括丘應樺。

專家料初期難掀競爭

羅祥國分析，大灣區航空營運初期在業界不會引起太大競爭，料其至少需擁有30架飛機，才會對其他航空公司構成壓力。據大灣區航空網頁，該公司目前有兩架波音737-800客機，本月會引入多一架，目標2026年有逾30架飛機投入服務；現正計劃營運新加坡、曼谷及布吉航線，其餘航線將因應情况投入營運。

官網未見賣機票 旅社有售

大灣區航空網頁昨亦未見有機票公開發售。

本報昨翻查多間旅行社網頁，發現東瀛遊、永安旅遊、康泰旅行社均有本月出發旅遊團或自由行套票可安排旅客乘搭大灣區航空。其中東瀛遊近日推出泰國曼谷7天自由行套票（8888元起）及泰國8天旅行團（10,399元起），來回航班均為大灣區航空。

東瀛遊執行董事禤國全稱，暫未見太多客人落訂及查詢，認為有新航空公司對消費者是好事，有競爭下各公司或降低機票價格，亦會提升服務質素，旅行社會與不同公司合作。