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疑因排隊問題 三跑地盤工毆鬥7人被捕

【明報專訊】機場三跑地盤東北碼頭，一批工人昨午5時許懷疑因排隊問題發生打鬥，有人持刀施襲。警方其後拘捕至少7名男子，介乎20至53歲，包括兩名南亞裔男子及5名本地男子，涉嫌在公眾地方打鬥。

有人持刀施襲 多人浴血

一批工人在機場三跑地盤東北碼頭等候乘船期間，疑因排隊問題發生爭執。現場片段可見，一批人跑向兩名男子，雙方大打出手，有人被壓在欄杆，亦有人被抬起，之後倒在地上，被一班人毆打。一名南亞裔男子持刀襲擊別人。現場不時傳出「打佢」及粗言穢語。相片所見，案發後多名工人全身佈滿血漬，分別左眼、左耳及頭部受傷。有人躺在地上，由救護員治理。

警方接報後到場拘捕至少7人，涉嫌公眾地方打架，均報稱受傷，分別送到北大嶼山醫院、屯門醫院及瑪嘉烈醫院治理。其中一名男子腹部嚴重受傷，一度昏迷，由直升機吊送到機場飛行服務隊基地，再轉送北大嶼山醫院，其後恢復清醒。

機管局：十分關注

機管局回覆稱，昨午5時40分接獲報告，數名承建商工人在三跑道系統工程工地發生爭執，有工人受傷。機管局已立即派出醫療人員到場為傷者初步治理並通知警方。局方稱十分關注事件，會協助警方調查。

機場三跑地盤較早前亦曾發生衝突。數名承建商工人今年4月28日在三跑系統工地疑因不滿被批評胡亂泊車，發生爭執。機管局當時稱正了解事件，已要求相關承建商嚴肅跟進。

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