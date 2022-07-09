機場三跑啟用 暫續「雙跑」運作 中跑道關閉兩年重新配置

機場昨起編排航班熟習在三跑運作，根據追蹤航班軌迹網站「flightradar24」資料，昨早有多班航班降落三跑，例如早上約11時起，10分鐘內有3至4班航班降落。

國泰享商業航班頭啖湯

首架降落三跑的商業航班為CX3251，為國泰航空一架波音747-400F貨機，由上海浦東機場抵港。國泰行政總裁鄧健榮表示，很高興成為首間於三跑運作商業航班的航空公司，形容三跑啟用是香港國際航空樞紐發展的重要里程碑，將大幅提升機場處理客貨運航班的能力；又認為三跑啟用後的增長潛力及大灣區機遇，將確保國泰航空及香港樞紐保持長遠競爭力。

前運輸及房屋局副局長蘇偉文今年5月曾在立法會稱，機場中跑道於三跑啟用後將關閉兩年重新配置。機管局昨稱，除了第三跑道，預計擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊等其餘工程將於2024年完成。整個三跑系統工程項目耗資逾1415億元。

機場客運量未及疫前一成

專家：趕復蘇需3跑同開

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，疫情下全球大部分機場客運量已重返疫前近七成，料2024年可全面恢復，惟本港機場目前每月客運量仍不足疫前一成，相信本港航空業至2024年仍未能重返疫前水平，但如屆時3條跑道可如期同步使用，容納更多飛機升降，將有助本港機場趕上全球復蘇進度。