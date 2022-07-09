港聞

港聞二

車頭電話擬限兩部 的士業歡迎 另研強制踩單車戴頭盔 料明年交立法建議

【明報專訊】的士司機車頭放滿電話方便「搶單」接客，引起行車安全顧慮。政府建議立法禁止所有類型車輛的司機在車頭放置多於兩部流動通訊設備，且顯示屏對角長度不得多於18厘米，並考慮是否禁止司機在車輛移動期間觸碰屏幕使用電話，同時亦擬規管踏單車必須戴頭盔等，料明年提交立法建議。有的士業界歡迎立法，料不影響召喚的士應用程式服務，「一樣有人接單」。

另管手機尺寸 違者罰款

運輸及物流局向立法會提交文件，指近年部分司機駕駛時在儀錶板上放置多部流動通訊設備，令市民關注，建議立法規管放置的流動通訊設備不可多於兩部，顯示屏對角長度不可大於18厘米（約7吋），包括在司機座椅前和坐在司機座椅時直接或經反射看到的裝置，均不可影響行車視線。若有違反，可遭定額罰款450元，案情嚴重者最高可罰款2000元。

運輸局稱，運輸署今年5至6月曾諮詢運輸業界和的士及商用車召喚服務營辦商等，普遍支持立法加強規管，較多數認為最多准放置兩部流動通訊設備，並建議駕駛時只可使用語音控制，不可觸控設備。當局稱，考慮執法可行性及聆聽持份者意見後，會再考慮是否禁止司機在車輛移動時以觸碰式操作設備。

運輸局又建議強制單車、三輪車、多輪車、機動三輪車，以及電單車側車的駕駛者及乘客必須佩戴頭盔，與電單車看齊。局方並建議擴展現時規定未滿3歲兒童必須使用兒童汽車座椅的規定，建議私家車內未滿8歲及身高未達1.35米的乘客必須使用該類座椅，滿8歲或身高已達1.35米的兒童乘客則可佩戴一般安全帶代替。

兒童車椅安全帶要求同研收緊

此外，安裝安全帶要求亦擬收緊，當局建議涵蓋至新登記的私家小巴和貨車後排的乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位以及特別用途車輛的司機和乘客座位；如已裝設安全帶，乘客必須佩戴。當局目標明年內向立法會提交修例建議。

的士司機權益會創會會長李匡晉表示，歡迎限制行車使用電話，指行車時應避免使用電話，因影響視線，亦致分心，故不鼓勵業界行車時使用電話應用程式「搶單」。李匡晉相信立法後的士召喚服務不受影響，「一樣有人接單」，反而行車安全和服務提升後更有利生意。

業界：不礙召車 一樣有人接單

香港汽車會會長李耀培亦歡迎修例提升行車安全，形容現時兒童座位、安全帶的法例較外國落後，要亡羊補牢；車頭太多電話會影響專注力、易生意外，支持立法。

上 / 下一篇新聞

目標病毒繁殖率小於1 盧寵茂：入境或可研7天居家隔離 「要接受某程度宗數 暫無法免檢通關」
目標病毒繁殖率小於1 盧寵茂：入境或可研7天居家隔離 「要接受某程度宗數 暫無法免檢通關」
難放寬社交措施 不希望禁堂食封城
難放寬社交措施 不希望禁堂食封城
申「關懷」名額返深等逾周 癌漢2000元「代搶」驛站無果
申「關懷」名額返深等逾周 癌漢2000元「代搶」驛站無果
倘准居家檢疫 研手帶監察
倘准居家檢疫 研手帶監察
快測陰性獲准出院 院友轉陽危及院舍
快測陰性獲准出院 院友轉陽危及院舍
林青霞豪宅3級火 18傭人抱狗逃生 戶主不在家 消防首出動無人機灌救
林青霞豪宅3級火 18傭人抱狗逃生 戶主不在家 消防首出動無人機灌救
2.5萬實呎 覽維港景 麻將房藏劇照亦藏畫
2.5萬實呎 覽維港景 麻將房藏劇照亦藏畫
首5月不良營商舉報升4% 多涉連鎖集團結業
首5月不良營商舉報升4% 多涉連鎖集團結業
機場三跑啟用 暫續「雙跑」運作 中跑道關閉兩年重新配置
機場三跑啟用 暫續「雙跑」運作 中跑道關閉兩年重新配置
疑因排隊問題 三跑地盤工毆鬥7人被捕
疑因排隊問題 三跑地盤工毆鬥7人被捕
大灣區航空7．23首飛 來往港泰
大灣區航空7．23首飛 來往港泰
李慧琼：前廳交流取代短問短答 狄志遠：後者質詢特首 與前者兩回事
李慧琼：前廳交流取代短問短答 狄志遠：後者質詢特首 與前者兩回事
亞太餐飲拖百僱員158萬強積金 已討77萬積金局正追81萬 有股東稱不知結業
亞太餐飲拖百僱員158萬強積金 已討77萬積金局正追81萬 有股東稱不知結業
黎智英英律師收「國安部」威嚇電郵 警譴責有人冒警
黎智英英律師收「國安部」威嚇電郵 警譴責有人冒警
社福界「習精神」座談 中聯辦：遵國安法即佔「愛國者治港」席位
社福界「習精神」座談 中聯辦：遵國安法即佔「愛國者治港」席位
港鐵10億推智慧營運維修 80路段實時偵測路軌
港鐵10億推智慧營運維修 80路段實時偵測路軌
情婦勒索案 事主：現只憂密照流出
情婦勒索案 事主：現只憂密照流出
外賣鐵騎士轉彎撞欄拋出不治
外賣鐵騎士轉彎撞欄拋出不治
民研：僅12%人每次回收或重用網購包裝
民研：僅12%人每次回收或重用網購包裝
就奪命工業意外發文 政務司長指示增巡查
就奪命工業意外發文 政務司長指示增巡查
聯合國質疑港警持續違反用武原則 警方回應反修例期間行動：是反應積極並非濫用
聯合國質疑港警持續違反用武原則 警方回應反修例期間行動：是反應積極並非濫用
歐議會譴責拘捕陳日君 特區斥誣衊香港法治 駐港公署指廢紙一張
歐議會譴責拘捕陳日君 特區斥誣衊香港法治 駐港公署指廢紙一張
擲磚誤殺案 辯方：死者在錯誤地點出現 指被告不知死者在場 如何參與伙同犯罪
擲磚誤殺案 辯方：死者在錯誤地點出現 指被告不知死者在場 如何參與伙同犯罪
陳榮泰控煽惑參與遊行：案發時未知是否不合法
陳榮泰控煽惑參與遊行：案發時未知是否不合法
龔如心遺產爭議 管理人指基金管理不善
龔如心遺產爭議 管理人指基金管理不善
搥胸、踩身、樽撞臉 童樂居多一人認罪 官指一日襲3童嚴重 辯方求情稱力度不大
搥胸、踩身、樽撞臉 童樂居多一人認罪 官指一日襲3童嚴重 辯方求情稱力度不大
姑丈性侵寄住侄女囚8年 官：辯稱事主親近「可恥」
姑丈性侵寄住侄女囚8年 官：辯稱事主親近「可恥」
涉15分鐘非禮5返校女生 男子被捕
涉15分鐘非禮5返校女生 男子被捕
扮星探狎女子 積犯：作案因疫下經濟壓力
扮星探狎女子 積犯：作案因疫下經濟壓力
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】憶反修例時被朋友斷交 大學生輔警想當年：蛻變自信獨立
【Emily】憶反修例時被朋友斷交 大學生輔警想當年：蛻變自信獨立
【Emily】首赴衛生委會 盧寵茂超時答唔晒
【Emily】首赴衛生委會 盧寵茂超時答唔晒
【Emily】舊拍檔推月餅禮盒撐林卓廷
【Emily】舊拍檔推月餅禮盒撐林卓廷
【Emily】M+送第100萬個訪客1年會籍
【Emily】M+送第100萬個訪客1年會籍