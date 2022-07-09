車頭電話擬限兩部 的士業歡迎 另研強制踩單車戴頭盔 料明年交立法建議

另管手機尺寸 違者罰款

運輸及物流局向立法會提交文件，指近年部分司機駕駛時在儀錶板上放置多部流動通訊設備，令市民關注，建議立法規管放置的流動通訊設備不可多於兩部，顯示屏對角長度不可大於18厘米（約7吋），包括在司機座椅前和坐在司機座椅時直接或經反射看到的裝置，均不可影響行車視線。若有違反，可遭定額罰款450元，案情嚴重者最高可罰款2000元。

運輸局稱，運輸署今年5至6月曾諮詢運輸業界和的士及商用車召喚服務營辦商等，普遍支持立法加強規管，較多數認為最多准放置兩部流動通訊設備，並建議駕駛時只可使用語音控制，不可觸控設備。當局稱，考慮執法可行性及聆聽持份者意見後，會再考慮是否禁止司機在車輛移動時以觸碰式操作設備。

運輸局又建議強制單車、三輪車、多輪車、機動三輪車，以及電單車側車的駕駛者及乘客必須佩戴頭盔，與電單車看齊。局方並建議擴展現時規定未滿3歲兒童必須使用兒童汽車座椅的規定，建議私家車內未滿8歲及身高未達1.35米的乘客必須使用該類座椅，滿8歲或身高已達1.35米的兒童乘客則可佩戴一般安全帶代替。

兒童車椅安全帶要求同研收緊

此外，安裝安全帶要求亦擬收緊，當局建議涵蓋至新登記的私家小巴和貨車後排的乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位以及特別用途車輛的司機和乘客座位；如已裝設安全帶，乘客必須佩戴。當局目標明年內向立法會提交修例建議。

的士司機權益會創會會長李匡晉表示，歡迎限制行車使用電話，指行車時應避免使用電話，因影響視線，亦致分心，故不鼓勵業界行車時使用電話應用程式「搶單」。李匡晉相信立法後的士召喚服務不受影響，「一樣有人接單」，反而行車安全和服務提升後更有利生意。

業界：不礙召車 一樣有人接單

香港汽車會會長李耀培亦歡迎修例提升行車安全，形容現時兒童座位、安全帶的法例較外國落後，要亡羊補牢；車頭太多電話會影響專注力、易生意外，支持立法。