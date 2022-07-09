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首5月不良營商舉報升4% 多涉連鎖集團結業

【明報專訊】海關今年首5個月接獲2449宗不良營商手法舉報，其中820宗為服務行業相關，較去年同期升24.6%，主要由連鎖集團結業引起。海關表示，不少投訴人事後難以接觸，曾有個案接獲200宗舉報，最終僅個位數報案人願意上庭作供，但海關稱不會放棄追查，又呼籲公眾合作。

服務業舉報升25% 涉美容酒店趨增

海關版權及商標調查科署理高級監督蔣依莉表示，今年首5個月接獲2449宗相關舉報，較去年同期微升4%，其中約67%（1629宗）涉及商品，其餘33%（820宗）涉及服務行業，較去年同期升24.6%，主要是由於連鎖集團結業引起。

海關分析服務行業2019至2021年的舉報，2021年美容相關舉報1021宗，較2019及2020年分別300多宗大升，主要由於美容院倒閉、未能預約心儀時間及銷售員積極推銷套票有關。市民在疫情下減少外遊，旅遊舉報減少，有關酒店的投訴則由於staycation盛行而增加，由前年15宗增至去年58宗，今年首5個月有17宗，包括酒店景觀與宣傳不同、入住時部分設施關閉。另外，教育相關舉報亦增，主要是虛假聲稱資歷。

參茸海味騙案轉攻長者

商品舉報方面，過去3年主要與食品及飲品有關，其次為電器及電子產品零售、超市、百貨公司及便利店、參茸海味及中西藥業，以及裝修、家俬及室內設計。商標調查科不良營商手法調查課第二組指揮官劉志忠稱，參茸海味個案中，騙徒目標由外地旅客轉攻本地長者，包括未獲消費者確認購買前，將貨品磨成粉並要求購買。

有個案200投訴僅數人出庭

海關籲公眾合作助追查

因應疫情，海關加強巡查防疫物資銷售，今年上半年拘捕91人，檢獲3850萬個口罩及其他防疫物品，市值1.44億；針對快測的巡查則未發現有人違法。商品說明調查科總貿易管制主任毛慧敏稱，有個案花5.8萬元網購400盒指定品牌口罩，最終僅獲以膠袋包裝的雜牌口罩，騙徒被判監3個月。

另外亦有個案涉玩具零售商未按訂單提供模型、電子遊戲機等，賣家被判社會服務令及賠償1.9萬元。海關稱，案件最初有200個投訴，惟逾百人未續提供資料，最終僅個位數報案人願出庭作證。海關稱，部分舉報人或不願再參與會面，或與賣家和解，增加追查難度，但海關不會放棄追查，呼籲公眾合作並提供資訊。

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