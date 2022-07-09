2.5萬實呎 覽維港景 麻將房藏劇照亦藏畫

兩層高結構分前後兩排

擁圖書館後花園娛樂室

涉事大宅位於飛鵝山安達臣道，昨凌晨零時許發生火警，18名傭人疏散，消防於昨早將火救熄。根據圖則，林青霞寓所共兩層高，結構上分前後兩排。其中前排有健身房，後排兩層分別有娛樂室、圖書館、衣櫃間，後排屋頂則有網球場。另外寓所前排旁有一個花園，而室內和室外分別有兩個游泳池。

「東方不敗」劇照掛麻將房

林青霞平日會在內地社交平台微博分享在家中的生活點滴。其中去年底上載照片顯示，家中擺放由好友施南生所贈的畫作。畫作融合電影《笑傲江湖》和《新龍門客棧》邱莫言的造型，林青霞聲稱將畫作掛在麻將房「百戰百勝」。劉嘉玲曾在內地電視節目《嘉玲秀》，透露林青霞的寓所有專門打麻將的房間，指一抬頭就會看到林青霞扮演東方不敗的劇照，稱「只要往那個房間一坐，根本沒法打麻將，嚇都嚇死了」。

她前年上載的照片顯示，家中有大量藏書，包括英國小說《自己的房間》，另外亦有照片顯示，她在家中以左手打乒乓球。除了不時上載寓所的植物盆栽，她在2012年曾經上載名為Lady的寵物狼狗，在寓所誕下11隻「狗寶寶」，笑稱「Lady有10個奶頭，但奶不夠，有的要用奶瓶餵」。