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林青霞豪宅3級火 18傭人抱狗逃生 戶主不在家 消防首出動無人機灌救

【明報專訊】昨凌晨零時許，飛鵝山安達臣道9號及11號一間獨立屋發生3級火，18名傭人疏散，無人受傷，起火原因仍在調查。現場消息稱，涉事獨立屋為藝人林青霞寓所，戶主當時不在單位內。消防出動逾百人及首次出動新引入的新型旋翼無人機協助救火，至昨早8時許將火大致救熄。據台灣《中國時報》報道，她以6字回覆友人：「都好，謝謝關心。」火警中，大宅多名傭工分別抱着寵物犬逃生，先後由兩輛私家車接走離開。

林青霞報平安：都好，謝謝關心

現場消息指，屋內上層一房間首先起火，火勢波及天台。至昨凌晨1時43分，火警升為3級，消防出動163名消防員及救護員，動用4隊煙帽隊及4條喉灌救，並架起雲梯水塔高角度向火場射水，火勢於凌晨3時20分受包圍，至清晨5時02分受控制，火警於上午8時40大致被救熄。消防派出前線支援車「歇息15」到場，供消防員休息補充體力及監控身體狀况。

消防員其後仍在場射水降溫。清晨時分，屋宇署人員到場視察起火大宅結構安全。屋宇署回應，稱視察後發現樓宇整體結構並沒有明顯危險。根據記錄，署方並沒有接獲涉事樓宇有僭建物的舉報。

屋宇署稱無接獲僭建物舉報

消防處高級消防區長陳富山說，由於大宅位於山上，消防出動無人機以熱能鏡頭高空瞰察，探測熱源及熱力分佈，配合無線網絡將資料實時傳送到指揮中心。他說，肇事大宅內面積大，而且間隔及陳設及室內裝飾較多，加劇火勢及濃煙，亦影響消防員推進速度；大宅位處半山，需額外輸水喉協助灌救，亦增加救援難度。

2006年邢李㷧1.3億元購入大宅

土地註冊處文件顯示，一間名為Achiever Assets Limited 的公司於1997年向保良局前主席梁王培芳及梁焯鏗分別購入兩幅地，分別作價4641萬元及8749萬元，2003年向政府申請合併。公司其後易手，由一間離岸公司 Market Ability Limited持有。翻查資料，涉事大宅佔地約3萬多方呎，是由林青霞夫婿、思捷環球（0330）前任主席兼行政總裁邢李㷧於2006年以1.3億元，向有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋購入。當年有報道稱，物業總樓面達5萬方呎，除一般豪宅所設的私家泳池外，天台更設有標準網球場，及後有報道稱邢李㷧把物業送予林青霞，作其60歲生日及二人結婚20周年的大禮。大宅2009年入伙，本年度應課差餉租值11,324,400元。

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