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快測陰性獲准出院 院友轉陽危及院舍

【明報專訊】第五波新冠疫情高峰期間公立醫院牀位緊張，政府曾「提點、訓斥」安老及殘疾院舍接回快測陽性院友，亦曾安排「原址隔離」，最終疫情波及全港逾九成院舍，奪去近5000名院友性命。有安老院舍向本報表示，有染疫院友出院後快速測試「轉陽」，質疑安排離院時操之過急，病情或未穩定，危及院內數十名未曾染疫的院友。醫管局昨回應稱，現時染疫院友發病後第七天快測陰性便可出院，會研究應否轉用核酸檢測。醫務衛生局長盧寵茂稱，將提升院舍和醫院等場所更精準使用核酸檢測，期望要病毒「遠離院舍」，以免再有大規模爆發。

位於葵芳的耀耆頣養院暨日間中心上月底有院友染疫，院長高姑娘向本報稱，最先發病的女院友上月24日因發燒送往瑪嘉烈醫院，其後檢測陽性，約一周後快測陰性，被送返院舍，翌日咳嗽和流鼻水轉頻密，快測「轉陽」。職員遂經電子平台呈報，獲回覆稱該院友毋須再送院，可待到診醫生診斷，又謂快測有可能「假陽性」，建議先替院友反覆測試。

院舍：幸有隔離房 否則大爆發

高姑娘說，該名院友同日晚上開始發低燒，到診醫生認為其情况未穩定，着職員盡快將她送院。現時該院友仍在瑪嘉烈醫院留醫，檢測仍呈陽性。

該院舍有逾90名院友，大部分未曾染疫。高姑娘說，幸好能提供獨立房間隔離上述院友，否則或釀爆發。她憂慮長者體質較弱、不懂表達身體不適，住院7日未能確保完全康復，質疑「係咪住夠7日就準時送走佢」，期望醫管局可讓染疫長者留院觀察多數天，或出院後先送往暫託中心，待情况穩定才送返院舍。

除確診院友外，亦有被列密切接觸者的長者離開亞博館後始呈陽性。上月底爆疫、涉Omicron BA.2.12.1的屯門富泰護理安老院，數十名院友早前送亞博館檢疫。院舍負責人黃姑娘稱，其中一名院友完成檢疫返回宿舍後快測陽性，需送往屯門醫院留醫。黃稱院友家屬非常擔憂，不知院友是在院舍內染疫，還是在亞博館被傳染。

安老事務委員會委員李輝稱，得悉有零星在完成隔離或檢疫後才驗出陽性的院友，對當局未有即時將院友送院感錯愕，質疑沒統一處理標準。

醫局研出院是否轉回驗核酸

呼吸系統專科醫生梁子超說，第五波高峰期因病牀緊張，醫管局始轉用快測作出院準則，惟敏感度低，陰性不代表沒傳染性。他說若患者有服抗病毒藥，斷藥後病毒量或反彈，且長者免疫力差，病毒可長時間留在體內。他建議染疫院友改回早前出院準則，即連續兩日核酸檢測陰性或Ct值大於35，確保不會走漏，而完成檢疫亦應以核酸檢測陰性為準。

醫管局總行政經理關慧敏昨於疫情記者會被問及院友出院準則時稱，若患者已接種兩劑疫苗，會安排於發病起計第七日快測，呈陰性將送返院舍；若呈陽性而情况穩定，將送暫託中心隔離至快測陰性。她又說，局方正研究在出院前加強檢測，包括是否轉用核酸檢測。

負責營運亞博館臨時檢疫中心的社署回覆稱，如檢疫者已打至少兩劑疫苗、在第六及第七天快測呈陰性，便可在第七天離開檢疫中心。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕社署 醫管局 盧寵茂 梁子超 李輝 殘疾院舍 安老院舍 新冠疫情

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