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倘准居家檢疫 研手帶監察

【明報專訊】現時部分社區的染疫者可居家隔離，政府亦正研究讓入境者部分檢疫期改為居家檢疫。醫務衛生局長盧寵茂表示，若入境者離開檢疫酒店後要居家檢疫或健康監測，會考慮要求他們戴手帶，確保遵守相關要求，亦會用手帶確保居家隔離的染疫者不會走出社區。有科技關注團體恐手帶惹私隱憂慮，巿民難接受，促向巿民解說技術及目的。

料市民難接受 黃浩華促解說

盧寵茂說，若要改變現有入境檢疫政策，除在檢疫期第5日加核酸檢測，也要在離開檢疫酒店後有跟進措施，他說會利用科技如手帶等，確保旅客居家檢疫或健康檢測時遵守相關規定。他又說，在社區的陽性病人無論居家隔離還是定點隔離，都應遵守防疫法例，會利用手帶等新科技確保他們隔離期間不會走出社區，危害他人健康。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，港府推行「安心出行」已引起私隱憂慮，形容應用程序「已經搞到一鑊泡」，現時利用手帶抗疫料難有市民接受。他說，當技術要掌握用家地理位置，公眾已難以接受，建議港府若確定推行，應盡快向公眾解說手帶背後技術、推出措施目的、定期公布抗疫成效，或公開源代碼等方法都能提高透明度，「比起口頭上同市民講一聲會尊重私隱好」。

黃浩華又建議，比起利用GPS，新手環可仿效「居安抗疫手環」，利用藍牙技術連結手機，一旦佩戴者離開處所，手機無法偵測手環就會自動通知政府。黃補充，上述做法雖未能完全釋除憂慮，但已相對容易「入口」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕黃浩華 居家隔離 居家檢疫 手帶 醫務衛生局 盧寵茂

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