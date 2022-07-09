申「關懷」名額返深等逾周 癌漢2000元「代搶」驛站無果

盧寵茂：酒店配額屬內地管 已溝通提升

醫務衛生局長盧寵茂昨說，過去一周有與內地相關部門溝通，例如提升深圳隔離酒店配額、提出方法阻止炒賣隔離酒店名額或改善分配方法等，但相關隔離酒店由內地管理，港府只能透過溝通，令他們考慮到港人要求，又說徹底通關暫時無可能。

居於深圳的何女士稱，丈夫和朋友上月初回港處理要事，一直未能預約健康驛站名額返內地。她說丈夫曾做腹部血管瘤切除手術，急需返內地覆診，上周二致電深圳市政府申請「人文關懷」名額，職員卻稱未有收到相關指示。她向深圳市政府職員查詢逾一周後，職員本周三確認有相關安排。

健康驛站名額昨起增至每天2000個，本報查看預約網站，本周四至下周三已全部額滿。本報前日致電深圳市政府「+755 12345」公開熱線，熱線人員確認即日起獲職能人員審核通過的8類人可獲人文關懷名額。至於申請需時多久及跟進部門，熱線人員稱不清楚。

家屬質疑當局未用粵康碼杜轉售

何女士在淘寶以2000和3500人民幣為丈夫及朋友購買「代搶」服務，前者以價格較低為由，至昨日仍未「搶」得名額，亦未退款；後者則「搶」到，友人今將返深圳。她擔憂丈夫身體狀况，反問當局為何不善用粵康碼等杜絕轉售風氣。

本報記者昨以顧客身分在淘寶購買「代搶」服務，其中「廣州康輝國際旅行社」以2500人民幣出售下周「代搶」服務，而「深圳海外國旅東莞專營店」則售1900人民幣。兩者要求提供驛站帳戶和密碼「先付款後代搶」，稱「不成功退全款」。

原經深隔離上京 港人：一兩分鐘已滿額

港人黃先生原定上月底前往北京工作，因航班短缺，改為先到深圳隔離再轉駁其他交通工具上京。他說最近幾周的早上在網站開放預約時就登入「碰碰運氣」，惟一兩分鐘後已滿額。即使後來增至每天2000名額，他「感受不到情况有所紓緩」，相信有「專業代購」透過電腦程式「捕住」，加上公司禁止用「黃牛」名額，故至今仍未能上京。

身兼全國政協委員的立法會議員黃國稱，至今接逾百有關「人文關懷」名額求助，他促請當局公布更具體資訊，建議優先處理「人文關懷」名額中較緊急個案包括病患或赴喪者，又說正約見醫務衛生局反映。

明報記者 施晉宇 鄭律銘

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