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難放寬社交措施 不希望禁堂食封城

【明報專訊】本港新冠陽性個案繼續維持約3000宗水平，醫務衛生局長盧寵茂形容疫情「非常嚴峻」，稱現時沒辦法放寬社交距離措施，但表明不希望採取禁堂食、封城等極端措施，呼籲市民不能放鬆抗疫，否則受害的只會是醫護及病人。港大內科學系臨牀教授孔繁毅認為做法合理，建議本港根據住院數、重症率等指標調整社交距離措施。

籲勿放鬆 醫護病人免受害

本港昨新增2945宗新冠陽性個案，有2748宗屬本地個案。單日新增個案自6月中突破4位數，盧寵茂昨在疫情記者會形容，目前疫情屬「第五波的延伸」，除住院、重症數呈升勢，近日核酸檢測陽性率從5月底的0.6%升至1.3%、本月核酸檢測量亦有增加，反映疫情絕對出現反彈。他補充，醫護人員守在抗疫最後一線，承擔相當大責任及風險照顧病人，一旦疫情反彈下有大量醫護染疫、大量患者入院，將影響公營醫院服務及非新冠患者的治療等。盧呼籲各人接種疫苗，另稱現時並不能放鬆，形容市民若不遵守社交距離措施、出席太多聚會，最終受害的只會是醫護及病人。

孔繁毅：維持現有措施合適

盧寵茂補充，疫情已持續逾兩年，現屆港府抗疫不希望增加社會、市民的成本，亦絕不希望推出禁堂食、封城等極端且「好突然」的防疫措施。他另引述特首李家超日前說法，重申「唔想圍住啲無病嘅樹」，目標利用常態化核酸檢測盡早找出染疫者，而非收緊社交距離措施。盧說，按現時疫情走勢，暫無辦法進一步放鬆社交距離措施，對此感到很抱歉，盼市民理解及合作。

孔繁毅指出，單日新增個案、住院數均有上升迹象，惟重症及死亡個案保持平穩，認為維持現有社交距離措施屬合理做法，毋須收緊，但提醒須留意上述指標並適時調整。

那打素多一病房爆疫 佛教留院增兩宗

高風險群組處所如院舍及學校的呈報個案持續增加（見左表），公院病房亦繼續出現疫情。大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房再增兩名男病人染疫，該病房累計共9名病人及一名員工陽性。該院另一內科男病房有一名患者於7月4日入院時驗出陽性，醫管局追查後發現同房有兩名病人染疫，該病房已清潔消毒，並停收新症及停探訪，所有病人情况穩定。佛教醫院護養病房則新增兩名男病人陽性，群組累計14名病人及4名員工染疫。

（新冠疫情）

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