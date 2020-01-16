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目標病毒繁殖率小於1 盧寵茂：入境或可研7天居家隔離 「要接受某程度宗數 暫無法免檢通關」

【明報專訊】新上任的醫務衛生局長盧寵茂昨主持疫情記者會，首次闡述新政府抗疫及通關策略，稱本港抗疫要向動態清零的目標，惟絕對的零是將所有生活、經濟完全靜止，香港要定自己的「零」，方向是病毒即時繁殖率低過1、「（個案數目）向着零的方向」，並要接受某個程度的個案數目，惟未解釋可接受什麼程度的個案數目。他說短時間內沒可能與內地免檢疫通關，與國際免檢疫通關亦有難度，但只要有足夠數據，入境檢疫7天家居隔離都可考慮。有學者稱本港現有條件推行「3+4」即3日酒店、4日居家檢疫。

「方向是減數」 非要「絕對零」

昨日是盧寵茂上任後首次主持疫情記者會，他解釋「動態清零」時以溫度為喻，稱0℃不是絕對零度，絕對零度是-273℃，「用抗疫來說，如果要做到絕對零度，就是將所有生活、經濟完全靜止，絕對不會是香港作為國際城市的方向，但我們要為自己定一個零度」。盧說要做到「方向是減數」，當病毒即時繁殖率低過1，每日染疫數字會減少，即是向着動態清零的目標，「我們要接受某個程度上的個案，但不容許（個案數目）再上升，這就是我們要訂立的動態清零方向和目標」。

須驗核酸常態化 重申「不共存」

至於要如何令病毒繁殖率減低，盧寵茂說，要找到染疫者，唯一方法是核酸檢測常態化，令染疫者不會在社區傳播，而非禁堂食、封城等（見另稿）。他又說，6月核酸檢測量約每日6萬次，約93%至95%達24小時內出報告的目標；7月檢測量初步已升至7.5萬至8.8萬次，94%至99%在24小時內出報告，目標是百分百24小時內出報告，重點人群、重點地區要更快。盧曾稱「與病毒共存只會帶我們共赴黃泉」，他昨重申不能與病毒共存，又稱SARS在港6個月內令299人死亡，第五波新冠疫情3個月內令逾9000人死亡，雖然新冠沒SARS嚴重，但因傳染性較高，可殺死更多人。

蒐數據研縮入境檢疫日數

外防輸入措施方面，盧寵茂說，現時每一萬名入境者，約200人染疫，盼更精準找到染疫者，令餘下9800人不需長期檢疫。他說，輸入個案約60%在機場發現，檢疫第5日或之前已找到95%染疫者，若在檢疫第5日前再加核酸檢測，並在檢疫期後跟進，或可再調整現有檢疫政策。政府昨起要求抵港者檢疫第3日加一次核酸檢測，被問及第3日檢測找到多少百分比的個案才可縮減酒店檢疫期至3日，盧說暫未能提供數字，要先蒐集數據，找最大效果、最小代價的政策，又以用藥為喻，「如果一種藥用5日的效果與7日差不多，可能會選擇5日，而不是7日」。

盧寵茂昨早於立法會會議被問及會否推「5+2」（5日酒店檢疫加兩日居家檢疫）方案，他說政府從未提出相關措施，會「根據數據說話」，只要有足夠數據，不論「3+4」還是「0+7」都會考慮。

政府前日起暫緩航班熔斷機制，盧寵茂昨在疫情記者會說，今年截至6月底，共100航班熔斷，找到534宗個案，平均每熔斷一次航班是為找5.34宗輸入個案，而檢疫、核酸檢測措施可有效找到這些個案，故決定暫緩熔斷。

雖然政府研究調整檢疫安排，但盧寵茂說，短時間內沒可能與內地免檢疫通關，與國際免檢疫通關亦有難度，「『通關』這兩個字我上任之後聽得最多，可以說發夢都想起，希望大家要明白這兩個字的定義是什麼，也有合理期望……是否要回到2020年、疫情發生前這麼方便，例如拿着回鄉證就可以隨意地3分鐘過關……我相信在短時間內這不是一個合理期望，完全無檢疫的通關，我想短時間內真的完全無可能」。

孔繁毅：港有條件「3+4」檢疫

港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，本港混合免疫水平較高，加上現時重症不多，配合抵港者來港第3日須檢測核酸的安排，本港現有條件推行「3+4」（3日酒店檢疫及4日居家檢疫），並在第14日前隔日做核酸檢測。他補充，每隔兩周可按疫情發展及輸入個案走勢，判斷能否進一步放寬至「0+7」，最後做到毋須酒店或家居檢疫。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫務衛生局 盧寵茂 疫情反彈 疫情第六波 疫情第五波 新型冠狀病毒

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