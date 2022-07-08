【Emily】港傳媒人海外組團隊 「綠豆」拍片記移英故事

暫3節目網上播

該網上平台暫時有3個節目，分別係《記．香港人》、《兩邊走走》同《破土》，分別逢周三、周五、周六播放，其中《記．香港人》記錄移居英國港人嘅故事，首季有9名受訪者，首集喺香港時間前晚播出，受訪者係電影《十年》導演之一伍嘉良，節目由佢點解移民、點開始拍片、點解拍攝《十年》裏面嘅單元《本地蛋》，講到佢去英國嘅生活、想法。佢喺節目分享，港人離開香港唔係開展美好生活或美好前途，而係有啲好想做嘅嘢，帶到英國繼續做。

《記．香港人》之後嘅受訪者仲有港大法律學院前公法講座教授陳文敏、香港公共醫療醫生協會前會長馬仲儀、前職工盟總幹事蒙兆達等。至於另外兩個節目，今日首播嘅《兩邊走走》係探討香港同英國嘅一周大事、熱話，聽日播出嘅《破土》係文字同漫畫專欄，團隊介紹係想喺充滿未知同不確定嘅環境下，繼續探索社會議題，畀各方聲音存在。