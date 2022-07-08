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2022年7月8日星期五
港聞二
約翰遜辭職 暫留相位惹批評 下周公布黨魁選舉時間表 自稱捍衛相位「彰民意」
破格記者成首相 「栽在謊言中」
緬懷大選風光 戀棧權位被轟如特朗普
指聯合行動伙同犯罪 不論角色須負刑責 控方：被告非擲磚奪命者 足入罪誤殺
燃彈擲校門罪成 男生判入教導所
雷暴警告下綠蛋島浮潛 男子溺斃
煽分裂囚國安法最低刑罰5年 原可減刑 理大生上訴刑期
情婦牀照勒索案 事主泣訴太太「走咗」
清潔工疑貪玩縱火 泊港珠澳橋城巴焚毁
聯國委員稱喊光復「無害」 促修煽動罪 3天會議檢視港人權 港府：煽動可掀恐怖行為
23條會否諮詢？ 港：「開放」聽意見
工人跌入窿 10樓墮地亡 拆樓地盤每層鑿洞助清泥頭 無圍欄
鋼琴教師涉狎兩童 一罪成兩罪脫
龔如心遺產爭議 律政司指華懋基金不宜管理
立會否決最低工資改一年一檢
局長致電解畫加薪 公僕工會軟化 高級公務員會：不欲「政治化」拒公開討論
《明報》升學展周末開幕 逾60機構參展免費入場
何永賢：未來5年少新樓無法變 稱5年後會改善 研富蝶邨分期交樓
北都新板塊發展細節 最快明年下半年推
港發現全球新種珊瑚
11月5性工作者染HIV 防護中心：異常多
婦服甲亢藥後亡 專家：早用人工肺未必逆轉
大灣區GBA新聞：粵367博物館 3間國寶多過港故宮
灣區手記：一人540票 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】港傳媒人海外組團隊 「綠豆」拍片記移英故事
【Emily】聽習一言心一暖 房屋局長何永賢夢繞一字：快
【Emily】西貢烈士碑園小路命名 林琳爭得改「誌烈徑」諮詢
【Emily】李家超歎愛心飯盒
【Emily】被問入仕否 都大校長：仲有位咩？
【Emily】煤氣公司、教育城合辦 冠軍獎金10萬 環保智慧能源大賽 問策中小學生
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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約翰遜辭職 暫留相位惹批評 下周公布黨魁選舉時間表 自稱捍衛相位「彰民意」
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