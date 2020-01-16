港聞

港聞二

灣區手記：一人540票 ／文：尚東美

【明報專訊】隨着內地疫情稍緩，廣州市進入「常態化」核酸檢測階段，街道的核酸檢測點每兩三天就免費開放，供就近居民檢測。由於記者出入採訪場合經常被查驗有否陰性證明，故亦不時參加「常態化」檢查，以備不時之需。

不過，最近檢測點有新搞作：出口處多了一張枱，上有多張印有二維碼的白紙，兩名義工在旁邊招呼：請為XX區投票！認真一看，原來是附近某區代表廣州市，出戰廣東省第三屆「鄉村振興大擂台」，需要公眾投票。驗完核酸的居民多數直接路過不看，也有較友善者回應義工說「我投咗喇」，但那義工再繼續說「投咗可以再投，一個人可以投好多票㗎！」

原來，這個「大擂台」投票制度十分複雜，參加者要對合意的直播短片投「點讚」票，可以用電腦，也可用手機，手機上可以用微信，也可以用另一App，該App又可以用QQ、微信、微博帳號登入。每個帳號每天可對每條短片投30票，該區共有3條候選短片，即可投90票，如果一個人投完之後換另一帳號登入再投，用盡全部途徑，每人每天最多可投540票。

如果說「一人一票」是普選的一種形式，那麼「一人540票」是什麼玩法？而且投票期長達一周，不知道會不會真的有人「盡責」投滿3780票？登入、登出都要按手機幾萬次，恐怕招呼居民投票的義工自己也未必做到，因為如果真的「有票盡投」，全天都不用做其他事了。

文：尚東美

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