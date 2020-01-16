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大灣區GBA新聞：粵367博物館 3間國寶多過港故宮

【明報專訊】香港故宮文化博物館上周日（3日）正式對外開放，是全球繼北京故宮、台北故宮之後第三座故宮博物館。香港故宮博物館共展出914件由北京故宮博物院借出的文物，其中166件屬「國寶」級別的一級文物。根據廣東省文化和旅遊廳發布的《廣東省2021年度博物館事業發展報告》（下稱報告），全省367間博物館中，只有3間的國寶數量多於香港故宮博物館。

報告指出，截至2021年底，廣東有367間博物館，當中247間是國有博物館。隨着博物館藏品徵集、登記、定級機制落實，藏品管理水平提高，博物館收藏文物數量也穩步增長。截至2021年底，全省博物館的收藏品達252萬件/套，分為一般文物及珍貴文物，後者有86,263件/套，包括「國寶」級的一級文物1195件/套、二級文物16,220件/套、三級文物68,048件/套。

涵魯迅文物 省博物館最多人去

全省博物館中，以廣州的省級博物館「廣東省博物館（廣州魯迅紀念館）」擁有最多珍貴文物，達20,671件/套，當中423件/套為一級文物；佛山市的廣東大觀博物館則以405件/套一級文物排第二；計入香港故宮博物館一併比較，其一級文物數量則排第四（圖一）。

擁有最多國寶不代表擁有最多文物，以建於南越王墓原址的南越王博物院為例，因南越王墓的歷史重要性，出土一級文物較多，但整體的珍貴文物數量不入全省十大。倘計及一般文物數量，全省最多收藏的應是中山大學生物博物館，藏品達113.9萬件/套，拋離廣東省博物館（廣州魯迅紀念館）的20.44萬件/套。

根據康文署資料，加上去年底開幕的M+及剛開放的香港故宮博物館，本港目前有19間博物館，與其他灣區內地城市比較屬中游位置（圖二）。整個大灣區中以廣州市的博物館數量最多，達到66間；深圳以59間排第二。

爆疫之年博物館訪客跌5000萬

在去年新冠疫情防控「常態化」背景下，廣東省博物館入場觀眾回升，去年全省博物館全年平均開放274天，接待觀眾4283.3萬人次，比2020年增加1668.8萬人次，增長近64%。過去數年的趨勢顯示，除了2020年因疫情爆發致全年入場觀眾銳跌近5000萬人次，觀眾數量一直呈穩步上升之勢（圖三）。

至於去年最多人去的博物館，則是廣東省博物館（廣州魯迅紀念館），去年接待入場觀眾383.1萬人次；另外作為中山市旅遊熱點的孫中山故居紀念館，去年也接待118.4萬人次。以香港故宮博物館部分國寶屬首次對公眾展出的吸引力，若未來恢復正常通關，觀眾人次能入前列也非不可能。

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