婦服甲亢藥後亡 專家：早用人工肺未必逆轉

事主吳美寶（終年48歲）2018年5月5日獲醫生楊永健處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），6月11日到梁鑫暉的醫務所求醫，17日送往北區醫院急症室時咳血及氣喘，其後多重器官衰竭，19日離世。

專家證人、深切治療科專科醫生李衛全供稱，事主入院後，使用呼吸機後情况仍轉差，威爾斯親王醫院團隊遂往北區醫院為事主安裝人工心肺，其間事主一度心跳停頓14分鐘，搶救後恢復心跳，再轉往威院。李認為院方治療正確，事主心跳停頓與人工心肺插喉關係不大，且人工心肺是用於情况本身已很差的病人，故認為是病情所致。

綠膿桿菌料於社區感染

李衛全又稱，事主抵院抽血及等待檢驗的時間符標準，另她當時已驗出綠膿桿菌感染，並引致肺炎及呼吸衰竭等，故認為她在社區而非在醫院或安裝人工心肺時染菌。李又說，事主抵院時已血氧已偏低，及後多個器官衰竭，估計抵院時的死亡率已達五至六成。

被問到卡比馬唑或引致白血球過低，此副作用是否常見，李認為難以斷定，但認為內科、分泌科會使用此藥，其他科的醫生可能不熟悉，又稱家庭醫生可處方此藥，故認為他們應知道副作用。

【案件編號：CCDI 681/18】

（死因研訊）