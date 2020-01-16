港聞

港聞二

11月5性工作者染HIV 防護中心：異常多

【明報專訊】衛生防護中心昨公布本港愛滋病最新感染情况，發現女性性工作者新感染愛滋病毒（HIV）人數異常增加，去年8月至上月底共有5人，年齡51至63歲，大部分曾於油尖旺及深水埗區提供收費性服務。衛生防護中心公共衛生服務處主任黃加慶形容情况少見，據以往定期進行感染流行率調查，「幾百個（女性性工作者）未必有一個」，提醒曾有不安全性行為的人及早接受愛滋病毒抗體測試。

黃加慶：做20多年未見過

黃加慶表示，5名感染愛滋病毒的性工作者，其中一人出現急性感染症狀，包括發燒、出血疹等，其餘4人無病徵；所有病人情况穩定，正接受治療及護理。

黃稱，5人在確診前3至19個月曾取得愛滋病毒陰性報告，反映全部是「新近感染」，形容情况少見，「可以說，我做了20多年都未見過」。黃又說，5人感染與「高危異性性接觸」有關，初步流行病學調查包括血清基因分析，未發現她們有共同感染源。衛生署正調查是否涉及社區其他女性性工作者及男性顧客。

黃加慶呼籲曾有不安全性行為的人致電2780 2211「衛生署愛滋熱線」，預約免費、不記名及保密的愛滋病毒抗體測試，又提醒感染者盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病毒藥物治療。

翻查衛生署數字，本港今年首季錄得「愛滋病毒感染」及「愛滋病」個案分別為85宗及18宗，透過性接觸感染各佔68.2%及88.9%，為主要傳染途徑。

相關字詞﹕性工作者 黃加慶 衞生防護中心 愛滋病 愛滋病毒感染

上 / 下一篇新聞

約翰遜辭職 暫留相位惹批評 下周公布黨魁選舉時間表 自稱捍衛相位「彰民意」
約翰遜辭職 暫留相位惹批評 下周公布黨魁選舉時間表 自稱捍衛相位「彰民意」
破格記者成首相 「栽在謊言中」
破格記者成首相 「栽在謊言中」
緬懷大選風光 戀棧權位被轟如特朗普
緬懷大選風光 戀棧權位被轟如特朗普
指聯合行動伙同犯罪 不論角色須負刑責 控方：被告非擲磚奪命者 足入罪誤殺
指聯合行動伙同犯罪 不論角色須負刑責 控方：被告非擲磚奪命者 足入罪誤殺
燃彈擲校門罪成 男生判入教導所
燃彈擲校門罪成 男生判入教導所
雷暴警告下綠蛋島浮潛 男子溺斃
雷暴警告下綠蛋島浮潛 男子溺斃
煽分裂囚國安法最低刑罰5年 原可減刑 理大生上訴刑期
煽分裂囚國安法最低刑罰5年 原可減刑 理大生上訴刑期
情婦牀照勒索案 事主泣訴太太「走咗」
情婦牀照勒索案 事主泣訴太太「走咗」
清潔工疑貪玩縱火 泊港珠澳橋城巴焚毁
清潔工疑貪玩縱火 泊港珠澳橋城巴焚毁
聯國委員稱喊光復「無害」 促修煽動罪 3天會議檢視港人權 港府：煽動可掀恐怖行為
聯國委員稱喊光復「無害」 促修煽動罪 3天會議檢視港人權 港府：煽動可掀恐怖行為
23條會否諮詢？ 港：「開放」聽意見
23條會否諮詢？ 港：「開放」聽意見
工人跌入窿 10樓墮地亡 拆樓地盤每層鑿洞助清泥頭 無圍欄
工人跌入窿 10樓墮地亡 拆樓地盤每層鑿洞助清泥頭 無圍欄
鋼琴教師涉狎兩童 一罪成兩罪脫
鋼琴教師涉狎兩童 一罪成兩罪脫
龔如心遺產爭議 律政司指華懋基金不宜管理
龔如心遺產爭議 律政司指華懋基金不宜管理
立會否決最低工資改一年一檢
立會否決最低工資改一年一檢
局長致電解畫加薪 公僕工會軟化 高級公務員會：不欲「政治化」拒公開討論
局長致電解畫加薪 公僕工會軟化 高級公務員會：不欲「政治化」拒公開討論
《明報》升學展周末開幕 逾60機構參展免費入場
《明報》升學展周末開幕 逾60機構參展免費入場
何永賢：未來5年少新樓無法變 稱5年後會改善 研富蝶邨分期交樓
何永賢：未來5年少新樓無法變 稱5年後會改善 研富蝶邨分期交樓
北都新板塊發展細節 最快明年下半年推
北都新板塊發展細節 最快明年下半年推
港發現全球新種珊瑚
港發現全球新種珊瑚
婦服甲亢藥後亡 專家：早用人工肺未必逆轉
婦服甲亢藥後亡 專家：早用人工肺未必逆轉
大灣區GBA新聞：粵367博物館 3間國寶多過港故宮
大灣區GBA新聞：粵367博物館 3間國寶多過港故宮
灣區手記：一人540票 ／文：尚東美
灣區手記：一人540票 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港傳媒人海外組團隊 「綠豆」拍片記移英故事
【Emily】港傳媒人海外組團隊 「綠豆」拍片記移英故事
【Emily】聽習一言心一暖 房屋局長何永賢夢繞一字：快
【Emily】聽習一言心一暖 房屋局長何永賢夢繞一字：快
【Emily】西貢烈士碑園小路命名 林琳爭得改「誌烈徑」諮詢
【Emily】西貢烈士碑園小路命名 林琳爭得改「誌烈徑」諮詢
【Emily】李家超歎愛心飯盒
【Emily】李家超歎愛心飯盒
【Emily】被問入仕否 都大校長：仲有位咩？
【Emily】被問入仕否 都大校長：仲有位咩？
【Emily】煤氣公司、教育城合辦 冠軍獎金10萬 環保智慧能源大賽 問策中小學生
【Emily】煤氣公司、教育城合辦 冠軍獎金10萬 環保智慧能源大賽 問策中小學生