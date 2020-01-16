11月5性工作者染HIV 防護中心：異常多

黃加慶：做20多年未見過

黃加慶表示，5名感染愛滋病毒的性工作者，其中一人出現急性感染症狀，包括發燒、出血疹等，其餘4人無病徵；所有病人情况穩定，正接受治療及護理。

黃稱，5人在確診前3至19個月曾取得愛滋病毒陰性報告，反映全部是「新近感染」，形容情况少見，「可以說，我做了20多年都未見過」。黃又說，5人感染與「高危異性性接觸」有關，初步流行病學調查包括血清基因分析，未發現她們有共同感染源。衛生署正調查是否涉及社區其他女性性工作者及男性顧客。

黃加慶呼籲曾有不安全性行為的人致電2780 2211「衛生署愛滋熱線」，預約免費、不記名及保密的愛滋病毒抗體測試，又提醒感染者盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病毒藥物治療。

翻查衛生署數字，本港今年首季錄得「愛滋病毒感染」及「愛滋病」個案分別為85宗及18宗，透過性接觸感染各佔68.2%及88.9%，為主要傳染途徑。