11月5性工作者染HIV 防護中心：異常多

【明報專訊】衛生防護中心昨公布本港愛滋病最新感染情况，發現女性性工作者新感染愛滋病毒（HIV）人數異常增加，去年8月至上月底共有5人，年齡51至63歲，大部分曾於油尖旺及深水埗區提供收費性服務。衛生防護中心公共衛生服務處主任黃加慶形容情况少見，據以往定期進行感染流行率調查，「幾百個（女性性工作者）未必有一個」，提醒曾有不安全性行為的人及早接受愛滋病毒抗體測試。
黃加慶：做20多年未見過
黃加慶表示，5名感染愛滋病毒的性工作者，其中一人出現急性感染症狀，包括發燒、出血疹等，其餘4人無病徵；所有病人情况穩定，正接受治療及護理。
黃稱，5人在確診前3至19個月曾取得愛滋病毒陰性報告，反映全部是「新近感染」，形容情况少見，「可以說，我做了20多年都未見過」。黃又說，5人感染與「高危異性性接觸」有關，初步流行病學調查包括血清基因分析，未發現她們有共同感染源。衛生署正調查是否涉及社區其他女性性工作者及男性顧客。
黃加慶呼籲曾有不安全性行為的人致電2780 2211「衛生署愛滋熱線」，預約免費、不記名及保密的愛滋病毒抗體測試，又提醒感染者盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病毒藥物治療。
翻查衛生署數字，本港今年首季錄得「愛滋病毒感染」及「愛滋病」個案分別為85宗及18宗，透過性接觸感染各佔68.2%及88.9%，為主要傳染途徑。