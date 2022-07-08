浸大共發現3新種 一種暫只在港有

團隊表示，新物種分別在橫瀾島和宋崗海域發現，而綠壁筒星珊瑚只在香港水域棲息。因其口部圍繞黃色觸手，以及擁有橄欖綠色精細骨骼壁，故被命名為橄欖綠的外壁（Chloromura）。珊瑚體伸出觸手後，中間部分呈現橙色。

浸大團隊估計，餘下兩種石珊瑚或分佈在日本及西太平洋。樹型筒星珊瑚為鮮橙色樹狀結構，擁有黃色觸手。邱建文解釋，其主幹從底部延伸至尖端，呈現逐漸細長狀，與擁有相同主幹粗度的樹型珊瑚略有不同。紫肉筒星珊瑚被覆蓋一層紫色組織，只有在打開觸手、進食等情况下張開黃色觸手。

研海蛞蝓意外發現 稱港多樣性豐富

碩士研究生姚景峰表示，團隊原本研究海蛞蝓以珊瑚為食物造成的影響。在提取珊瑚樣本做DNA與形態分析時，意外發現部分樣本是未在過往文獻提及的新物種。

3種石珊瑚主要棲息地為10至30米深海。由於體內缺乏可光合作用和產生能量的共生藻類，牠們會利用觸手捕食海中浮游生物維生。邱建文稱，牠們生活在水質較好的東面水域，西面較難被發現。邱建文說，如市民希望欣賞新珊瑚物種，潛水時需注意水流情况及注意安全。他亦提醒市民只可拍照紀念，如需採摘珊瑚，必須向漁護署申請許可。