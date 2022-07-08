何永賢：未來5年少新樓無法變 稱5年後會改善 研富蝶邨分期交樓

上屆政府預期未來10年興建約33萬伙公營房屋，未來5年可建成約10.9萬伙，佔約三分之一，前運輸及房屋局長陳帆亦曾稱待2027至28年供應增加，公屋輪候時間才可改善。

指因短期土供不會變 後5年「有些想法」

何永賢昨出席一個過渡房屋項目動土儀式後表示，未來5年房屋供應緊張，該段期間供應「變都變不到」，因該5年土地不會有變，「起樓都要過程」，接下來5年漸有更大的土地出現，情况會改善，可做到「提速、提量」。

副財政司長黃偉綸領導的「公營房屋項目行動工作組」前日成立，何永賢說，工作組在短、中、長期都需要策略，短期內利用較多快速興建辦法，她昨亦向大埔富蝶邨地盤人員了解項目二期的第2至9座公屋有否提升和加快的空間，以及需否其他部門幫忙解決的難題。她其後在網誌補充，富蝶邨二期會研究分期交樓的可行方案，讓市民「快些上樓」。何又稱，工作組下周開會，現時「有些想法」，但具體工作要待工作小組有結論才交代。

現時公屋平均輪候時間達6.1年，李家超曾提出停止輪候時間增長目標，何永賢昨未有正面回應輪候時間問題，稱「具體數字並不簡單」，供應量會反映在輪候時間上。

劏房關注組批「每屆都說下個5年」

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，預計2027至28年前建成的單位大部分正興建，已難提速，估計2027至28年或以後建成項目或可加快，甚至提早至未來5年的尾段完成。他又認為，公屋輪候時間未來仍會向上，6.1年「封頂」不現實，政府至少需說明未來5年什麼時間可遏升勢，令輪候時間「見頂」。

全港關注劏房平台成員賴建國批評，過去每屆政府均稱房屋問題會在「下一個5年」解決，擔心說法成為新局長的藉口，將達標時間不斷推後，「（街坊）可能是白等，每次都再等5年」。