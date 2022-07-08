局長致電解畫加薪 公僕工會軟化 高級公務員會：不欲「政治化」拒公開討論

對於加薪幅度有否上調空間，行會成員、立法會議員陳健波表示，理解公務員團體爭取最大加幅，惟市民比較接受現時2.5%建議，又認為加幅已高於去年通脹，亦較薪酬趨勢指標建議低層公務員加薪2.04%高。葉劉淑儀稱，知道公務員團體失望，但希望他們顧全大局。另一行會成員、經民聯議員林健鋒認為加薪建議合理，已平衡各方意見。有多名不願具名的行會成員相信，2.5%加幅沒有上調空間，最多有非常微小調整。

行會成員料薪酬加幅無上調空間

公務員團體前日與楊何蓓茵會面後稱不滿加薪建議，部分工會稱會有進一步行動。警察評議會代表林志偉稱要約見特首李家超。本報向特首辦查詢李家超會否與公務員團體會面，以及加幅會否上調，特首辦轉述公務員事務局回覆，稱楊何蓓茵已見公務員團體，昨再逐一致電解釋，特首將會與行政會議按既定機制考慮職方回應，決定本年度薪酬調整。

據了解，楊何蓓茵昨致電四大公務員中央評議會代表，表明會將意見反映行會後，部分代表軟化，考慮靜觀其變。加上以往新特首上場均會會見公務員團體，代表稱會留待屆時再反映，未有計劃主動約見李家超或醞釀行動，又稱事前不知林志偉要求約見特首。

前日稱約見李家超 林志偉昨拒訪

記者昨向林志偉查詢有否約見李家超和會否進一步行動，他短訊回覆稱暫時不打算再接受訪問。前日同樣表明將研究後續行動的公務員總工會主席馮傳宗表示，冀政府接納職方意見，未正式去信約見李家超。

有份與楊何蓓茵通電話的高級公務員協會主席李方冲表示，楊太重申政府立場，職方則表示知悉。李稱不欲再公開討論加薪安排，不想事件政治化。對於會否採取行動，李說暫時沒特別想法，亦沒約見特首，又承認一般很少在此階段調整加幅。他估計加薪安排會令部分公務員失望，但未至於影響新班子與公務員的關係，相信整體公務員依然支持新政府。

政務司長陳國基昨回應，表示已聽到工會反應，明白公務員過去兩年工作很辛苦，重申建議已平衡所有因素，認為加幅合適，政府會續與工會商量和解釋，冀大家都能接受。

去年紀律部隊調升薪點 警長頂薪增19%

翻查資料，去年立法會財委會通過各紀律部隊薪級起薪點和頂薪點調升（見表），各提升1至4個薪點不等，去年9月1日生效，變相加薪，預計每年增加開支約15.58億元。其中警務處警長頂薪調升4個薪點，增幅最多，達19%。