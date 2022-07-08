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局長致電解畫加薪 公僕工會軟化 高級公務員會：不欲「政治化」拒公開討論

【明報專訊】政府提出本年度高中低層公務員劃一加薪2.5%，多個公務員團體不滿，部分曾稱要約見特首李家超。公務員事務局長楊何蓓茵昨再致電四大公務員中央評議會解釋加薪安排，引述部分工會稱雖然失望但對政府決定增加理解。多個公務員團體昨態度軟化，未正面回應會否再有行動，部分稱不想公開談論加薪。行會召集人葉劉淑儀認為，加幅已全盤考慮所有因素，「很難高過這個數（2.5%）。」

對於加薪幅度有否上調空間，行會成員、立法會議員陳健波表示，理解公務員團體爭取最大加幅，惟市民比較接受現時2.5%建議，又認為加幅已高於去年通脹，亦較薪酬趨勢指標建議低層公務員加薪2.04%高。葉劉淑儀稱，知道公務員團體失望，但希望他們顧全大局。另一行會成員、經民聯議員林健鋒認為加薪建議合理，已平衡各方意見。有多名不願具名的行會成員相信，2.5%加幅沒有上調空間，最多有非常微小調整。

行會成員料薪酬加幅無上調空間

公務員團體前日與楊何蓓茵會面後稱不滿加薪建議，部分工會稱會有進一步行動。警察評議會代表林志偉稱要約見特首李家超。本報向特首辦查詢李家超會否與公務員團體會面，以及加幅會否上調，特首辦轉述公務員事務局回覆，稱楊何蓓茵已見公務員團體，昨再逐一致電解釋，特首將會與行政會議按既定機制考慮職方回應，決定本年度薪酬調整。

據了解，楊何蓓茵昨致電四大公務員中央評議會代表，表明會將意見反映行會後，部分代表軟化，考慮靜觀其變。加上以往新特首上場均會會見公務員團體，代表稱會留待屆時再反映，未有計劃主動約見李家超或醞釀行動，又稱事前不知林志偉要求約見特首。

前日稱約見李家超 林志偉昨拒訪

記者昨向林志偉查詢有否約見李家超和會否進一步行動，他短訊回覆稱暫時不打算再接受訪問。前日同樣表明將研究後續行動的公務員總工會主席馮傳宗表示，冀政府接納職方意見，未正式去信約見李家超。

有份與楊何蓓茵通電話的高級公務員協會主席李方冲表示，楊太重申政府立場，職方則表示知悉。李稱不欲再公開討論加薪安排，不想事件政治化。對於會否採取行動，李說暫時沒特別想法，亦沒約見特首，又承認一般很少在此階段調整加幅。他估計加薪安排會令部分公務員失望，但未至於影響新班子與公務員的關係，相信整體公務員依然支持新政府。

政務司長陳國基昨回應，表示已聽到工會反應，明白公務員過去兩年工作很辛苦，重申建議已平衡所有因素，認為加幅合適，政府會續與工會商量和解釋，冀大家都能接受。

去年紀律部隊調升薪點 警長頂薪增19%

翻查資料，去年立法會財委會通過各紀律部隊薪級起薪點和頂薪點調升（見表），各提升1至4個薪點不等，去年9月1日生效，變相加薪，預計每年增加開支約15.58億元。其中警務處警長頂薪調升4個薪點，增幅最多，達19%。

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