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港聞二

立會否決最低工資改一年一檢

【明報專訊】立法會大會昨日討論「完善法定最低工資制度」議案，提出議員的工聯會勞工界議員郭偉强促政府採取更積極主導角色，視最低工資為減貧政策之一，同時將檢討最低工資水平的釐定機制，由至少「兩年一檢」改為「一年一檢」。有商界議員質疑最低工資加劇通脹，有議員反駁指通脹涉多個成因。議案在「選委會」及「功能界別與地方選區」分組點票下均未獲過半數支持，不獲通過。

商界及勞工界議員辯論期間意見相左。飲食界張宇人質疑「最低工資」會造成漣漪效應，認為工資水平應據市場供求釐定，與職位生產力看齊，又批評若上調「最低工資」，會引起「漣漪效應」，令僱主為保持各職級薪金差距，而加重負擔，同時推高物價及服務價格。工聯會陸頌雄則認為將「通脹」單純歸咎「最低工資」屬謬誤，又稱本港實施最低工資以來通脹增幅尚算溫和。

勞工及福利局長孫玉菡昨在議案總結發言，稱自2011年政策實施以來，最低工資由28元增至2019年5月的37.5元，累計升幅為33.9%，同期整體甲類消費物價指數上升幅度為29.9%，認為最低工資升幅能維持最低工資訂立時的購買力。就收緊至「一年一檢」的要求，孫表示，現行法例雖無禁止「一年一檢」，但若實行將需大量壓縮研究、分析及諮詢過程，待委員會完成目前檢討及提交報告後，局方會適時探討法定最低工資的檢討周期和方式是否需要調整。

相關字詞﹕勞工及福利局 最低工資

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