龔如心遺產爭議 律政司指華懋基金不宜管理

代表律政司長的資深大律師何沛謙透露，三方均向法庭提交遺產管理計劃的建議。他引述終院判辭，龔如心遺囑提及將遺產給予華懋慈善基金，並成立「中國的諾貝爾獎」，基金和獎項指定由聯合國秘書長、國務院總理和特首組成的管理機構監管。何說，監管機構實際管理運作，須由有償債能力和適合人選擔任，惟基金未符上述條件；律政司長作為「慈善事務守護者」，有責任確保屬於公眾利益的慈善事務獲妥善管理。

指帳目不清欠債纏訟

何說，基金的財政報告沒清楚記錄全部帳目，難問責，所收捐款亦被指是借款，遭在澳門經營借貸的林義雄等人追討逾1億元，未來仍有案件開審，官司費用龐大。何質疑基金營運有問題，償債能力不足，帳目不清，遑論有能力管理遺產。而且，基金早前入稟指控遺產管理人挪用管理費支付中間人報酬，基金時任主席龔仁心涉與一間會計師事務所的前合伙人達成「枱底協議」，該前合伙人從中收取報酬。因此，何認為以基金的財政狀况和營運態度，不宜擔任監管機構及管理遺產。聆訊今續。

【案件編號：HCMP 853/12】