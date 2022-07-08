鋼琴教師涉狎兩童 一罪成兩罪脫

被告梁湛恩報稱鋼琴教師，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯女童X，及分別於同年7月19日及7月26日，在上址猥褻侵犯9歲女童Y。

辯稱糾正7歲童坐姿 官指牽強

裁判官裁決時指出，X在錄影會面和審訊時作供表現直率，確切描述事發經過，清楚指出被侵犯部位。對於辯方質疑X 未有即時離開，裁判官認為，當時X正在上課，被侵犯時雖感驚慌和不知所措，但未必立即作出反抗，認為她並非存心誣告。而X離開教育中心後隨即向母親投訴，裁判官認為合理，理解她離開鋼琴中心後心情較輕鬆。

對於被告辯稱當時只為糾正X坐姿及拉開琴椅，裁判官認為牽強，指上課期間X需離開琴櫈走到白板上作答，若被告要拉開椅子，亦毋須貼近X；若是意外碰觸X的身體，理應即時道歉，惟被告沒這樣做，故裁定其供辭非真相。

至於女童Y，由於有其他學生供稱被告會要求彈琴時手肘不能貼近身體，故法庭不排除被告只為糾正姿勢而伸手撐開Y的腋下，而Y練琴時身體會前後移動，被告亦有可能因而不慎碰觸其臀部，裁定該兩項非禮罪名不成立。

【案件編號：KCCC 2490/21】