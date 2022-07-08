工人跌入窿 10樓墮地亡 拆樓地盤每層鑿洞助清泥頭 無圍欄

墮樓的57歲男工人姓洪，被發現時頭、手、腳重傷，送院搶救後證實不治。據了解，洪遺下妻子及兩名居內地的成年子女，洪妻事後表現傷心、激動，欲查清事故緣由。

現場為羅便臣道105號樓宇拆卸地盤，昨晨8時許，洪與工友於其中一幢大廈10樓天台，用風炮機拆卸牆身及清理泥頭，工作期間疑失足跌進洞口，飛墮10層樓昏迷倒臥地面，工友發現後報警。

承建商疑違例 勞處令停工

警方初步調查相信，洪在大廈10樓意外墮地，案件列工業意外，死因待驗屍確定。據了解，大廈每層均鑿穿一個大洞，方便工人將清拆的泥頭由天台直接卸落地面，而天台洞口約1米乘1.5米，事發時洞口並沒有圍欄。根據《建築地盤（安全）規例》，建築地盤承建商如在工作地方的邊緣或孔洞不設防護，可處罰款20萬元及監禁12個月；勞工處《地盤工友安全手冊》提醒工友小心樓洞及確保樓洞已被圍封或蓋好。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對事件感十分難過，譴責工程相關人士無汲取教訓，做好風險評估及預防措施。她指，若要在樓面孔洞或空隙危險處工作，應先在四周架設護欄，不需使用孔洞時應加上覆蓋物，慎防工人或任何物件誤墮洞中，及設管道或帆布接駁洞口。勞工處發言人表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在有關樓宇的樓面孔洞附近所有工程。

半山項目 恒地百萬恩恤金予遺屬

拆卸地盤原為3幢10層高的住宅大廈翡翠園，恒地於去年強拍在無競爭對手下，以底價25.05億元投得，計劃重建為特色豪宅戶，項目可重建樓面面積約為13.8萬方呎。發展商恒地回覆稱對事件感非常難過，公司管理層昨午已到死者家中向家屬表達慰問，並發放100萬元恩恤金。