23條會否諮詢？ 港：「開放」聽意見

委員斥申訴署無力監察部門 舉例警隊

聯合國人權事務委員會副主席布爾坎（Christopher Bulkan）亦質疑，申訴專員公署及平機會缺乏權力及獨立性。他舉例，有政府部門如警方拒絕執行申訴專員公署的建議，而公署亦無妥當監察警方，例如在多個《公開資料守則》申請中，警方無提供催淚彈採購細則及成分、拒絕提供防暴警員身分，公署卻認為警方無違反守則。布爾坎批評公署失效（failure）、無法監察部門涉行政失當，尤其是政治敏感個案。申訴專員公署在截稿前未回覆本報查詢。

對於《基本法》第158條所指人大常委會有釋法權，布爾坎亦質疑一國兩制及高度自治持續被侵蝕，認為根據第158條行文，人大常委權力並非全無限制，而應限於中央政府責任，及中央與特區關係。署理法律政策專員梅基發則說，人大常委會釋法權力來自中國《憲法》及《基本法》第158條，並提醒兩個釋法條件是約束本港法庭必須在涉及外交、國防事務，和中央及特區關係的事務提請釋法，人大常委不受此限。