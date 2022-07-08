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聯國委員稱喊光復「無害」 促修煽動罪 3天會議檢視港人權 港府：煽動可掀恐怖行為

【明報專訊】《港區國安法》生效至今兩年，聯合國人權事務委員會多名專家在審議香港人權狀况時，質疑國安法對個人權利的影響；港府以視像形式出席會議。委員會副主席布爾坎（Christopher Bulkan）指出，製作兒童繪本及叫喊「光復香港」口號等屬「無害行為」（innocuous act），亦是合法行使言論自由權利，卻被港府以煽動罪控告。他提醒煽動罪不應用作打壓異己，民主社會下人們應有權批評政府，要求港府承諾檢討已檢控的煽動罪案件，並交代如何修訂煽動罪，以符合《公民權利和政治權利國際公約》（下稱《公約》）。

委會副主席：製繪本屬言論自由

保安局副秘書長廖李可期回應說，2019年反修例風波顯示，煽動行為可引起嚴重暴力及恐怖主義行為，需防止及打擊，並引述法庭近期煽動罪判例，稱符合《人權法》及《基本法》。政制及內地事務局長曾國衞昨亦以「恐怖主義」及分裂活動形容2019年的示威者行為。

聯合國人權事務委員會是繼2013年後，再次審議香港履行《公民權利和政治權利國際公約》情况，會議昨起一連3日在日內瓦舉行，港府以疫情為由視像出席會議。首先發問的專家布爾坎質疑國安法削弱公平審訊權利，擴大執法部門權力，部分權力更毋須司法監督，要求港府交代「苛法」如何符合《基本法》保障《公約》下各種權利。

指港未按建議收窄煽動罪

他批評，港府不單未聽從委員會過去建議收窄港英遺留下來的煽動罪，更以此控告行使言論自由及集會自由的社運人士、學者、記者及公民團體，要求港府交代叫口號、法庭拍手或批評施政如何構成實際威脅。

另一關注點是設立中央駐港國安公署及國安法55條列明中央在特定情况可行使司法管轄權。委員會另一副主席古谷修一質疑要求駐港國安公署人員符合香港法律的條文含糊，促請明確交代他們是否須要遵守香港《人權法》及《公約》。

廖李可期則稱，考慮煽動罪執法行動時必須考慮2019年反修例風波背景，不點名批評有人透過「軟對抗」，例如透過傳媒、文化及藝術煽動對中央政府及港府的仇恨及對抗。她又多次重申，國安法條文列明保障人權，執法部門只考慮證據，不會考慮被告背景。

港：國安公署人員同須守法

內地人權保障與港無別

她又強調，國安公署人員須遵守香港法律及全國法律，而中央只會非常罕有情况下，根據國安法第55條行使司法管轄權。她強調，中國《憲法》同樣列明公平審訊及保障人權，被告可由律師代表，形容內地與香港保障人權尺度並無分別。

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