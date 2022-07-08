清潔工疑貪玩縱火 泊港珠澳橋城巴焚毁

警查閉路電視拘捕 城巴強烈譴責縱火

事發昨早7時許，警方接獲途人報案，稱一輛停在大橋巴士總站的城巴冒煙起火。消防接報到場將火救熄，巴士上下層均嚴重焚毁，近車頭位置只剩支架，電線外露，車頭及前門玻璃爆裂，碎片散滿一地。消防初步相信火警起因有可疑，警方列縱火案調查，事件中沒有人受傷，毋須疏散。

據了解，警員到場翻查附近閉路電視錄影片段，發現一名男子事發前推開巴士門登車，在司機位把玩軚盤及座椅，其後相信用自己攜帶的打火機燃點軚盤控制桿，火勢迅速蔓延，涉事男子即下車。警員根據片段截查一名等候收工的29歲姓鍾男子，他報稱旅檢大樓外圍及場地的清潔工人。經調查後，以涉嫌縱火將他拘捕，案件交由大嶼山警區重案組跟進。據悉，被捕男子因貪玩而縱火。

現場消息指，因應疫情關係部分巴士停止營運，涉事城巴自今年4月已停泊在該巴士總站。城巴發言人表示，公司接獲一輛無載客巴士在港珠澳大橋香港口岸巴士站起火，職員前往現場了解事件前消防員已將火救熄。城巴對有關縱火行為予以強烈譴責，並會配合警方調查。