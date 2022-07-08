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情婦牀照勒索案 事主泣訴太太「走咗」

【明報專訊】已婚連鎖餐飲集團高層去年與旗下分店女員工交往及發生性行為，惟因憂慮影響公司而疏遠女方，及後疑遭女方以照片勒索50萬元，案件昨在區域法院續審。高層承認曾向被告稱「我養你啦」，但「養」與「包養」有別，「養」並非無底深潭。高層在庭上一度哭泣，稱太太前天在媒體得知聆訊內容已「走咗」，多次激動謂「想接佢返屋企」。

辯方問事主過往定罪 官提勿違禁報道令

被告黃莎莎（31歲）否認一項勒索罪，即於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭早前頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身分、餐廳名字以及X以往的定罪及相關案情。

辯方昨盤問時仍問及X以往的定罪，X激動稱太太前天將媒體報道轉發給他，及後便離家，哭泣道「連佢住喺邊我都唔知」，只想「搵返我老婆，我最愛嘅老婆」。X向辯方表示「我係證人嚟，唔係畀你審判」。暫委法官葉啓亮提醒辯方不要違反匿名令及禁止報道令。

X在盤問下，同意與被告在2020年12月相識，與被告遊車河時曾稱「做我女朋友啦，我養你啦」，被告回應「你包養我啦」，二人2021年年初開始交往，同年2月20日首次在酒店發生性行為。

辯方指出，首次性行為前二人曾吃西餐，開了一支白酒，其後被告感到頭暈。X稱已不記得，但同意是他提議上房休息。辯方再問X，是否將被告推倒在牀，在她不情願下發生性行為，着她不要報警？X一概否認。

X表示，知悉被告9歲由內地來港，家境貧困，與家人居於公屋，本任機場地勤，疫情下開工不足遭國泰解僱。X感到二人關係建基於「經濟支持」，但他指的「養」意指每月給予2萬至3萬元定額生活費，並非「包養」般無底深潭「問我拎就畀」。

指被告貪錢決定疏遠 罵「你係雞」

X稱，追求被告時不知她已婚，起初對她有好感，但後來她每天在WhatsApp說情話，「每日好似轟炸機咁轟住我，想一生一世綁住我」，感覺太囉嗦及貪錢，責罵她「你係雞嚟」並疏遠她。及至被告每天提及要50萬元，他才有報警念頭。

X昨未完成作供，散庭前稱要「親自車老婆返屋企」以表誠意，並向太太家人謝罪，強調「挽回頭家好重要」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】

相關字詞﹕區域法院 連鎖餐廳 勒索

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