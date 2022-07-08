指聯合行動伙同犯罪 不論角色須負刑責 控方：被告非擲磚奪命者 足入罪誤殺

首被告劉子龍現年19歲，次被告陳彥廷現年18歲，被控誤殺、有意圖而傷人及暴動罪。針對誤殺罪，控方外聘大律師周凱靈在結案陳辭表示，黑衣人當日在傘陣掩護下折返現場，並向清理路障的途人丟磚，他們未必有實際協議，但選擇共同行動，已符合「伙同犯罪」（joint enterprise）原則。控方承認，兩名被告沒有出手丟磚擊斃事主羅長清（終年70歲），令事主倒地的磚頭來自另一名通緝者，但兩人聯同黑衣人行動，並有共同目的，不論有何角色都要負上刑責。

稱磚有一定重量 應預期會傷人

說到此處，控方將警方檢取的一塊磚頭呈堂，交予陪審團觀看。控方稱，涉案磚頭有一定重量，黑衣人向途人丟磚，應該預期會擊中和傷害他人，加上次被告的手機語音對話提及帶槌，顯示被告預期現場有人受傷。控方強調法律面前人人平等，無論來自黑衣人或者途人的陣營，市民都要守法。

稱黑衣人先丟磚 途人才還擊

就有意圖而傷人罪，控方稱重點在於傷人意圖，而慢鏡頭片段拍到，「黑衣人首先丟磚，途人才會還擊」，冀陪審團分清楚誰是「施襲者」和「自衛者」。

控方進一步指出，受傷的男子X為了保護自己，持鐵通站在原地，及後首被告疑似「手持一些物品」，打扮接近次被告的男子則持鋸走近X，對X包圍施襲，反映兩人均有意使X受傷。

被告曾認揮鋸 辯方：驚慌症發作

次被告在錄影會面承認以鋸揮向傷者大腿，惟辯方爭議他驚慌症發作，更被警員阻止服藥。控方表示，根據案發前數月的醫療紀錄，次被告只有輕微焦慮徵狀，而且不想服藥，質疑他沒有真正病發。

至於暴動罪，控方表示黑衣人舉傘丟磚，破壞社會安寧，構成暴動。控方提醒陪審團不要受情感影響，根據庭上證據判斷。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 322/20】

明報記者

（反修例風暴）