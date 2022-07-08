緬懷大選風光 戀棧權位被轟如特朗普

經歷「派對門」等醜聞的約翰遜，甫於上月在黨內不信任投票中「慘勝」，威信受挫，變成「跛腳鴨」之際，又爆出副首席黨鞭平徹（Chris Pincher）的性醜聞以及約翰遜涉嫌為他隱瞞，最後成為約翰遜下台的最後一根稻草。

相位已危在旦夕的約翰遜一度「戀棧權位」，堅拒引咎辭職，就算在他宣布辭職前一天，數十名政府官員用腳向約翰遜投以不信任票，他仍在緬懐2019年大選時的風光，說「我有約1,400萬選民的直接授權」。他昨日宣布辭職前，甚至有傳他準備動用「核選項」，將女王「拖落水」，向她要求解散國會提前大選。黨內拿他沒辦法，掌控黨魁選舉的「1922委員會」着手修改規則，令黨員毋須等一年也可再度向他「逼宮」。

近年人們經常將約翰遜與美國「民粹狂人」前總統特朗普相提並論。特朗普選後大喊「選舉被竊」的輸打贏要手段，甚至在去年初涉嫌鼓動支持者在國會確認選舉結果時衝擊國會大廈，而約翰遜這名「英版特朗普」之「賴死不走」，也難免令人懷疑他想模仿特朗普的「危險」手段。

「窮途末路」恐模仿「危險」手段

約翰遜辭職消息傳出前不久，2020年被他撤換的前北愛事務大臣施俊安（Julian Smith）稱英國已因約翰遜拒絕辭職而陷入「憲政危機」，「他（約翰遜）顯然參考了特朗普去年的作為，並決定在英國重演一個迷你版本」。保守黨議員詹金（Bernard Jenkin）向英國廣播公司說，很詫異約翰遜竟然仍不明白他在下周的信任投票必敗無疑，說：「你可選擇體面下台，也可選擇像特朗普一樣被逼走」。

（金融時報/赫芬頓郵報）