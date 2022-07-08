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破格記者成首相 「栽在謊言中」

【明報專訊】約翰遜一頭雜亂金髮是他的標誌，代表了他反正統、破規矩、不修邊幅的性格，不過也可能是這些「性格缺陷」，令這名記者出身的政客在黨內眾叛親離情况下結束這3年首相生涯。他在任內一再說謊，最終被黨友閣僚離棄，《衛報》稱他是栽在自己的謊言之中，《經濟學人》說他是眾所周知的「連環大話精」（serial liar）。

約翰遜父母都是英國人，但父系有土耳其裔血統，他一頭金髮正是遺傳自其土耳其裔曾祖父科瑪爾（Ali Kemal）。科瑪爾曾當記者，還曾在鄂圖曼帝國崩潰前擔任過內政大臣。20世紀初科馬爾舉家定居英國後改姓約翰遜。

伊頓牛津 口沒遮攔

約翰遜1964年6月19日生於美國紐約，當時他父親在哥倫比亞大學修讀經濟，卻因約翰遜母親要到英國牛津大學學習而舉家返英。他11歲被父親送入寄宿學校，之後憑獎學金入讀貴族學校「伊頓公學」（Eton College），1983年考入牛津大學修讀古典文化，1986年當選牛津辯論社（Oxford Union）主席。這時約翰遜的辯論演講技巧和文筆皆得到鍛煉，劍走偏鋒、不按常理出牌、口無遮攔的風格開始成形。

從小立志 進軍政壇

《經濟學人》文章稱約翰遜「眾所周知是連環說謊者，並缺乏專注應對難題的自律」。投身社會後，他的不修邊幅、口無遮攔、不拘小節作風，為他帶來不少麻煩。約翰遜畢業後1987年在《泰晤士報》當見習記者時，撰寫一篇關於英格蘭國王愛德華二世時期宮殿考古發現的文章，「自創」一句引語，謊稱是他的教父、歷史學家盧卡斯（Colin Lucas）所說，結果被編輯發現，入職不足一年被解僱。

從小就有政治雄心的約翰遜2001年當選國會議員，2004年獲時任保守黨黨魁夏偉明（Michael Howard）任命為保守黨副主席及影子藝術大臣。當時有小報稱他自2000年以來一直有婚外情，更曾兩度付錢要情婦墮胎，他初時聲稱指控是胡說，指控其後獲證實。夏偉明同年以他公然說謊為由，解除其職務。

2006年他又因發表巴布亞新幾內亞「食人」的言論而要向該國道歉。他那種口沒遮攔，又事後道歉，以及他那一頭蓬亂金髮以及騎着單車穿梭倫敦的形象，成了他的「商標」，也為他今天被攆下台埋下伏線。

2016年，由倫敦市長搖身變成脫歐旗手的約翰遜，挾脫歐公投勝利之勢欲競逐保守黨魁，惟被當時頭號戰友高文浩批評「缺乏當首相的領導能力」。他當時放棄競逐，但出人意料獲當選首相的文翠珊委任為外相。

律己以寬 殃及好人

2018年，對文翠珊「軟脫歐」政策唱反調的約翰遜辭職，觸發其後黨內向文翠珊「逼宮」及最後辭職。

2019年約翰遜終於拜相，但執政3年後文翠珊的命運在他身上重演。《經濟學人》稱約翰遜身為首相，誠信問題的影響遠比他任記者、議員、市長時廣泛。「派對門」醜聞以至為副首席黨鞭護短，他連累了打算維護他的人，令他們都變成「傻子」一樣。

《經濟學人》指出，《大臣守則》（Ministerial Code）訂明，首相是大臣可接受行為的終極判官，惟「上樑不正下樑歪」，加上約翰遜「律己以寬」，在內閣「集體負責」制度下，導致「黑狗偷食白狗當災」的不良情况。《經濟學人》文章結尾說：「約翰遜的缺點殃及好人，污染他領導的政府以至國家。」

（BBC/Britannica/經濟學人/明報資料室）

（新聞人物）

相關字詞﹕約翰遜（Boris Johnson）

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