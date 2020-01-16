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大灣區GBA專題：港銀紛推迎新獎賞 吸跨境理財通客

【明報專訊】大灣區跨境理財通已於去年10月正式推出市面，礙於邊境未通關，反應一般，根據人民銀行廣州分行的數據顯示，截至今年5月底，包括南向及北向在內、大灣區有約2.9萬名投資者開戶，涉資10.3億元人民幣。為吸引投資者開戶，本地不少銀行推出開戶迎新獎賞，有意開戶口人士可把握機會。

明報記者 黃清瑤

恒生：最高1300元迎新獎賞

恒生銀行於本月初推出開戶優惠，最高可賺1300港元迎新獎賞。由即日至9月30日，前往香港分行（港鐵站辦事處、大學分行及慈雲山分行除外）成功開立跨境理財北向通匯款專戶，可即場獲得50港元現金禮券。另外，成功綁定於恒生中國開立的跨境理財北向通投資戶口，可獲額外500港元現金回贈。

如透過個人e-Banking或個人Mobile App的「跨域轉帳」，成功由「北向通」匯款專戶匯款至「北向通」投資戶，首30萬元人民幣可獲100港元現金獎賞，此後每10萬元人民幣匯款可獲100港元現金獎賞，上限為700港元。

匯豐：卓越理財戶口免月費

匯豐銀行推出優惠，由即日至2023年2月16日，成功開立跨境理財通戶口的北向通客戶，首次開通匯豐香港卓越理財戶口，可獲豁免卓越理財戶口首12個月低額結存服務費。

事實上，早前匯豐有推出其他獎賞，包括北向通客戶向匯豐大灣區理財通的內地伙伴銀行匯豐中國匯款50萬至80萬元人民幣，可獲500港元或450元人民幣回贈；匯款80萬至100萬元人民幣可獲800港元或720元人民幣回贈。其次，客戶成功登記個人網上理財並存入20萬元人民幣，可獲500港元現金回贈，上限為2500港元。不過，優惠已於6月30日結束，有意獲取以上獎賞的話要耐心等候下一輪推廣。

建行亞洲：新舊客開戶

即賞500港元禮券

由即日至9月30日，全新理財通客戶成功開立建行亞洲北向理財通戶口，或建行亞洲現有客戶，攜同建行戶口借記卡，成功開立任何個人儲蓄或支票戶口或北向理財通戶口，即可獲500港元超市禮券。

不過，如在開戶後首6個月內取消戶口，該行有權於客戶的任何戶口內扣除有關獎賞價值之等值金額。

渣打：特惠存款年利率

高達1.88厘

如透過渣打的手機預約成功開立「北向通」戶口可獲1.88厘港元特惠存款年利率，用戶必須下載SC Mobile應用程式，並在App內選取「開立帳戶」，系統確認沒有持有任何渣打支票或儲蓄戶口後，選取中國居民身分證或往來港澳通行證，再輸入個人資料及在香港開設帳戶的設定，預約首選香港分行及日期，再確認預約資料。最後按照預約日期前往分行並開立帳戶，開戶後便可享相關存款利率優惠。

上海商業銀行：100港元現金賞

即日起至2022年12月31日，透過上海商業銀行開立跨境理財北向通客戶可享100港元現金獎賞，以及北向通客戶辦理人民幣匯款往返上海銀行之「北向通投資專戶」的匯款費用全免。

星展：匯入5萬元人民幣

可獲得300港元獎賞

由即日至9月30日，首100名客戶成功開戶，並匯入5萬元人民幣或以上，可獲得300港元獎賞。

[活在灣區]

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