科學園深圳分園年底開 洽商兩地百科企進駐

提3期望 譚鐵牛：融國家創科及聚全球資源

香港科技園公司昨午舉行成立20周年慶祝活動，多名官員及創科界人士出席，包括創新科技及工業局長孫東、科技創新界議員邱達根等。中聯辦副主任譚鐵牛表示，對科技園公司有3點期望，包括盼其立足香港，在建設國際創科中心方面發揮引領作用；融入國家在深化兩地創科合作發揮橋樑作用；在匯聚全球創科資源上發揮獨特作用。

李家超說，科學園深圳分園年尾分階段投入服務後，將設立「大灣區創科飛躍學院」及「大灣區創科快線」；根據科學園網頁，前者為「人才資源中心、培訓樞紐及交流平台」，後者目的「協助初創及創科企業走向國際及引進外資」。黃克強稱，設置深圳分園目的，是吸引香港及全球科技人才開發大灣區及全國、乃至一帶一路等國際市場。

展望未來發展，黃克強稱科學園現時出租率達89%，需再擴大用地，擬用於發展科學園第二期的馬料水填海計劃正做可行性研究，盼盡快落實；將軍澳的「先進製造業中心（AMC）」現正招租，元朗的「微電子中心」亦會如期在明年落成。