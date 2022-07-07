立法會討論習講話 陳國基：各局下月交指標跟進

狄志遠：發展民主非奪權 港府有責復和

陳國基表示，習近平的七一講話肯定了一國兩制的實踐，有助振奮管治班子士氣，相信特首李家超帶領的新一屆政府，施政會體現習近平提出的「四點必須」和「四點希望」。他又說，政府已展開有關講話內容的跟進工作，各局長下月會向特首提交個別項目的工作指標，並會積極提升香港在國家「十四五」規劃的角色。

經民聯梁美芬表示，中央全面管治權不是新事物，指一國兩制被西方國家攻擊抹黑，政府當前責任是善用國際金融中心的地位，說好一國兩制的故事。民建聯葛珮帆稱，對習近平對長者關愛感受深刻，期望港府大刀闊斧，改善人口老化衍生的問題。

民建聯林琳以普通話發言，稱習近平特別提到要關心及關愛年輕人，政府有必要着力處理好青年議題，回應青年的困難。民建聯黃英豪期望政府加強與內地之間的「數字經濟」協作，加強大數據流通，成立具備生意來往、物流運輸及資金結算功能的大型綜合跨境電商平台，為香港中小企和創業青年與內地做生意鋪路。