公署辦宣介會 向外國政商闡習講話 出席英商會高層：「一國兩制長期堅持」是重要信息

百人出席 劉光源籲「站國際正義一邊」

中央駐港機構及不同界別在習近平訪港後，先後舉辦有關習講話的簡介會。劉光源昨在會上重申，習近平稱一國兩制是好制度、必須長期堅持，劉形容是「一錘定音」。他又介紹香港在國家發展策略的角色，以及本港科學園、北部都會區的發展計劃，稱中國持續快速發展為香港發展提供難得機遇。在一個多小時的宣介會尾聲，劉向出席者強調，各人是一國兩制「受益者」，希望他們了解《基本法》和一國兩制在港實踐的歷史軌迹，「正確認識中央對港政策」，理解、尊重和支持中方為保障一國兩制行穩致遠的努力。劉又稱，希望各人「更積極主動守護好、建設好香港」、「站在國際公平正義一邊」。大會稱出席者過百，中聯辦副主席尹宗華亦有赴會。

與會以國領事盼營商環境法治可持續

英商會行政董事戴林瀚在會後表示，習近平訪港反映香港是重要地方，其提及一國兩制須長期堅持、保持普通法制度等對商界都是重要信息，稱從商者最需要確定性。以色列駐港總領事藍天銘則說，中國是以色列的主要商業伙伴之一，而香港作為主要樞紐，以色列希望本港的營商環境、法治、獨立司法制度可持續，並多對外開放。

另外，據悉美國駐港澳總領事史墨客即將任滿離港，他昨晚在美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）網上講座提到，一國兩制在香港主權移交初期似乎運作良好，但他批評北京及港府行動動搖香港昔日根基，影響香港對外吸引力及北京的長遠利益，呼籲北京「讓香港做回香港」（let Hong Kong be Hong Kong）。