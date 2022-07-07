港聞

港聞二

公署辦宣介會 向外國政商闡習講話 出席英商會高層：「一國兩制長期堅持」是重要信息

【明報專訊】國家主席習近平七一訪港時發表重要講話，外交部駐港公署昨日舉辦「習近平主席重要講話精神對外宣介會」，向駐港領事及商會代表等介紹習的講話重點及本港未來發展等。駐港特派員劉光源強調，習近平稱一國兩制必須長期堅持，是給國際社會和香港各界派「定心丸」，並呼籲在場者更全面準確理解一國兩制方針、更深入了解香港社會和主流民意、更客觀公正向世界介紹香港等，「看清誰是真心為香港、誰又巴不得香港亂」。

百人出席 劉光源籲「站國際正義一邊」

中央駐港機構及不同界別在習近平訪港後，先後舉辦有關習講話的簡介會。劉光源昨在會上重申，習近平稱一國兩制是好制度、必須長期堅持，劉形容是「一錘定音」。他又介紹香港在國家發展策略的角色，以及本港科學園、北部都會區的發展計劃，稱中國持續快速發展為香港發展提供難得機遇。在一個多小時的宣介會尾聲，劉向出席者強調，各人是一國兩制「受益者」，希望他們了解《基本法》和一國兩制在港實踐的歷史軌迹，「正確認識中央對港政策」，理解、尊重和支持中方為保障一國兩制行穩致遠的努力。劉又稱，希望各人「更積極主動守護好、建設好香港」、「站在國際公平正義一邊」。大會稱出席者過百，中聯辦副主席尹宗華亦有赴會。

與會以國領事盼營商環境法治可持續

英商會行政董事戴林瀚在會後表示，習近平訪港反映香港是重要地方，其提及一國兩制須長期堅持、保持普通法制度等對商界都是重要信息，稱從商者最需要確定性。以色列駐港總領事藍天銘則說，中國是以色列的主要商業伙伴之一，而香港作為主要樞紐，以色列希望本港的營商環境、法治、獨立司法制度可持續，並多對外開放。

另外，據悉美國駐港澳總領事史墨客即將任滿離港，他昨晚在美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）網上講座提到，一國兩制在香港主權移交初期似乎運作良好，但他批評北京及港府行動動搖香港昔日根基，影響香港對外吸引力及北京的長遠利益，呼籲北京「讓香港做回香港」（let Hong Kong be Hong Kong）。

相關字詞﹕史墨客 英商會 一國兩制 外交部駐港公署 習近平

上 / 下一篇新聞

住院重症趨升 醫局憂疫熾需減服務 昨增2815宗3月高 梁子超：做好分流用藥毋須減
住院重症趨升 醫局憂疫熾需減服務 昨增2815宗3月高 梁子超：做好分流用藥毋須減
研加強驗核酸封區 免再收緊措施
研加強驗核酸封區 免再收緊措施
增22宗疑BA.4/5 許樹昌：港夠免疫屏障毋須憂
增22宗疑BA.4/5 許樹昌：港夠免疫屏障毋須憂
港麗檢疫 工貿署長房租貴下屬逾倍 當局稱考慮需處理公務 涉事3酒店皆有Wi-Fi 無辦公設備
港麗檢疫 工貿署長房租貴下屬逾倍 當局稱考慮需處理公務 涉事3酒店皆有Wi-Fi 無辦公設備
不滿加薪2.5% 公僕「開放態度」研工會行動
不滿加薪2.5% 公僕「開放態度」研工會行動
轄下1100互委會辦事處 房會研改住宅用途
轄下1100互委會辦事處 房會研改住宅用途
自覺敏感 有書展商棄賣自家新書 貿發局拒評DQ 稱一直「溫提」書商為展品負責
自覺敏感 有書展商棄賣自家新書 貿發局拒評DQ 稱一直「溫提」書商為展品負責
續設八大講座 沈西城主講悼倪匡
續設八大講座 沈西城主講悼倪匡
招行入稟追討于品海4.2億元
招行入稟追討于品海4.2億元
交電纜橋起火報告 中電：無證據涉天氣人為破壞
交電纜橋起火報告 中電：無證據涉天氣人為破壞
羊村案被告還押近一年：再押後或逾最高刑期
羊村案被告還押近一年：再押後或逾最高刑期
控方唯一警方證人作供 稱繪本角色脗合12港人
控方唯一警方證人作供 稱繪本角色脗合12港人
海關截走私船 檢值150萬和牛海鮮
海關截走私船 檢值150萬和牛海鮮
觀塘apm和你Sing 兩人囚8周
觀塘apm和你Sing 兩人囚8周
32歲前醫院助理急求肺 因病辭職續做義工助人 醫生稱有猝死風險
32歲前醫院助理急求肺 因病辭職續做義工助人 醫生稱有猝死風險
百人宴童軍3高層獲撤控限聚 酒家續被告
百人宴童軍3高層獲撤控限聚 酒家續被告
情婦涉勒索餐飲集團高層 事主：被威脅周圍貼相
情婦涉勒索餐飲集團高層 事主：被威脅周圍貼相
隧道貼政治海報 商人認刑毁
隧道貼政治海報 商人認刑毁
婦服甲亢藥後亡 專家：藥後白血球過低 私醫未停藥
婦服甲亢藥後亡 專家：藥後白血球過低 私醫未停藥
立法會討論習講話 陳國基：各局下月交指標跟進
立法會討論習講話 陳國基：各局下月交指標跟進
科學園深圳分園年底開 洽商兩地百科企進駐
科學園深圳分園年底開 洽商兩地百科企進駐
大灣區GBA專題：港銀紛推迎新獎賞 吸跨境理財通客
大灣區GBA專題：港銀紛推迎新獎賞 吸跨境理財通客
大灣區GBA專題：香港「匯款專戶」 配對內地「投資專戶」即可交易
大灣區GBA專題：香港「匯款專戶」 配對內地「投資專戶」即可交易
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會活化前廳 增隔音電話亭 梁君彥搵知專生幫秘書處設計
【Emily】立會活化前廳 增隔音電話亭 梁君彥搵知專生幫秘書處設計
【Emily】盧寵茂答質詢初體驗 猶豫25秒搵救星
【Emily】盧寵茂答質詢初體驗 猶豫25秒搵救星
【Emily】教聯會籌辦 麥美娟預告「愛國教育支援中心」本月啟用
【Emily】教聯會籌辦 麥美娟預告「愛國教育支援中心」本月啟用
【Emily】牆內面對酷熱蚊襲 尹兆堅忍耐力高咗
【Emily】牆內面對酷熱蚊襲 尹兆堅忍耐力高咗
【Emily】政府首與同鄉社團搞展覽
【Emily】政府首與同鄉社團搞展覽
【Emily】陳祖恒加入 經民聯躍升第二大黨
【Emily】陳祖恒加入 經民聯躍升第二大黨