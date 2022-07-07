婦服甲亢藥後亡 專家：藥後白血球過低 私醫未停藥

死者吳美寶（終年48歲）於18年5月5日獲醫生楊永健處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），6月11日到梁鑫暉的醫務所求醫，17日送北區醫院急症室時咳血及氣喘，後多重器官衰竭，19日離世。

專家證人、醫管局九龍西醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務部門主管陸雲作供稱，卡比馬唑是常見甲亢藥，雖有效但或有嚴重致命反應，即白血球過低症，而死者服藥後發燒、喉痛及口腔潰瘍，均為該症徵狀，但梁鑫暉診症時未作適當有效措施。陸認為，若梁得知甲亢藥副作用或會建議死者停服。另梁診斷死者患扁桃腺炎及疱疹性口齦炎，處方類固醇消炎藥，陸認為不理想，類固醇或壓抑免疫系統，減慢白血球功能，較易出現細菌感染。

稱送院已病危 院方措施符指引

陸雲續稱，死者送院時已現敗血症、嚴重器官衰竭，另因綠膿桿菌感染致呼吸衰竭，康復機率不高，很可能數天內死亡。死者入院後獲注射靜脈抗生素、插喉及安裝人工心肺等，陸認為符指引。

【案件編號：CCDI 681/18】

（死因研訊）