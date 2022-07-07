情婦涉勒索餐飲集團高層 事主：被威脅周圍貼相

被告黃莎莎（31歲）被指於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身分及其餐廳名字。

欲斬纜遭索款50萬

據X庭上證供，截至去年公司旗下有12間分店，前年12月聘用被告，二人關係密切，去年2月相約到酒店午膳，並發生性行為，完事後X將5000元放入被告手袋，每次到酒店相會如是。惟已婚的X憂影響家庭及公司聲譽，要求被告勿公開關係。去年7月，X感覺被告「想要錢」故疏遠她，被告去年9月向X索款20萬元，否則控告強姦。

事後失眠 求醫心理醫生

X昨繼續在屏風後作供，稱被告加價至50萬元，被告斥他「呃我上牀，當我係雞」，再不付款後果自負；當時X認為「畀又死唔畀又死」，遂嘗試壓價至30萬元，提議分期付款，被告卻稱會將照片「周圍貼」。X相信被告真會這樣做，若婚外情曝光會令他身敗名裂、家庭破碎，他出入公司時感擔心、寢食難安，接近崩潰邊緣。

X事後報警，相約被告於10月6日見面，警方同日拘捕被告。X事後向心理醫生求醫，服食安眠藥2至3個月，失眠問題才有好轉。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】