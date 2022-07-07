港聞

港聞二

情婦涉勒索餐飲集團高層 事主：被威脅周圍貼相

【明報專訊】已婚連鎖餐飲集團高層去年與旗下分店女員工發展親密關係，曾到酒店發生性行為，高層每次會給女方5000元，惟憂事件曝光影響公司，決定疏遠對方，女方涉威脅高層交出50萬元否則公開二人照片，女方否認一項勒索罪，案件昨在區域法院續審。男事主供稱，女方曾威脅稱會印出照片四處張貼、「你個名一定臭晒」，他寢食難安，曾向心理醫生求醫。

被告黃莎莎（31歲）被指於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身分及其餐廳名字。

欲斬纜遭索款50萬

據X庭上證供，截至去年公司旗下有12間分店，前年12月聘用被告，二人關係密切，去年2月相約到酒店午膳，並發生性行為，完事後X將5000元放入被告手袋，每次到酒店相會如是。惟已婚的X憂影響家庭及公司聲譽，要求被告勿公開關係。去年7月，X感覺被告「想要錢」故疏遠她，被告去年9月向X索款20萬元，否則控告強姦。

事後失眠 求醫心理醫生

X昨繼續在屏風後作供，稱被告加價至50萬元，被告斥他「呃我上牀，當我係雞」，再不付款後果自負；當時X認為「畀又死唔畀又死」，遂嘗試壓價至30萬元，提議分期付款，被告卻稱會將照片「周圍貼」。X相信被告真會這樣做，若婚外情曝光會令他身敗名裂、家庭破碎，他出入公司時感擔心、寢食難安，接近崩潰邊緣。

X事後報警，相約被告於10月6日見面，警方同日拘捕被告。X事後向心理醫生求醫，服食安眠藥2至3個月，失眠問題才有好轉。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】

相關字詞﹕連鎖餐廳 勒索 婚外情

上 / 下一篇新聞

住院重症趨升 醫局憂疫熾需減服務 昨增2815宗3月高 梁子超：做好分流用藥毋須減
住院重症趨升 醫局憂疫熾需減服務 昨增2815宗3月高 梁子超：做好分流用藥毋須減
研加強驗核酸封區 免再收緊措施
研加強驗核酸封區 免再收緊措施
增22宗疑BA.4/5 許樹昌：港夠免疫屏障毋須憂
增22宗疑BA.4/5 許樹昌：港夠免疫屏障毋須憂
港麗檢疫 工貿署長房租貴下屬逾倍 當局稱考慮需處理公務 涉事3酒店皆有Wi-Fi 無辦公設備
港麗檢疫 工貿署長房租貴下屬逾倍 當局稱考慮需處理公務 涉事3酒店皆有Wi-Fi 無辦公設備
不滿加薪2.5% 公僕「開放態度」研工會行動
不滿加薪2.5% 公僕「開放態度」研工會行動
轄下1100互委會辦事處 房會研改住宅用途
轄下1100互委會辦事處 房會研改住宅用途
自覺敏感 有書展商棄賣自家新書 貿發局拒評DQ 稱一直「溫提」書商為展品負責
自覺敏感 有書展商棄賣自家新書 貿發局拒評DQ 稱一直「溫提」書商為展品負責
續設八大講座 沈西城主講悼倪匡
續設八大講座 沈西城主講悼倪匡
招行入稟追討于品海4.2億元
招行入稟追討于品海4.2億元
交電纜橋起火報告 中電：無證據涉天氣人為破壞
交電纜橋起火報告 中電：無證據涉天氣人為破壞
羊村案被告還押近一年：再押後或逾最高刑期
羊村案被告還押近一年：再押後或逾最高刑期
控方唯一警方證人作供 稱繪本角色脗合12港人
控方唯一警方證人作供 稱繪本角色脗合12港人
海關截走私船 檢值150萬和牛海鮮
海關截走私船 檢值150萬和牛海鮮
觀塘apm和你Sing 兩人囚8周
觀塘apm和你Sing 兩人囚8周
32歲前醫院助理急求肺 因病辭職續做義工助人 醫生稱有猝死風險
32歲前醫院助理急求肺 因病辭職續做義工助人 醫生稱有猝死風險
百人宴童軍3高層獲撤控限聚 酒家續被告
百人宴童軍3高層獲撤控限聚 酒家續被告
隧道貼政治海報 商人認刑毁
隧道貼政治海報 商人認刑毁
婦服甲亢藥後亡 專家：藥後白血球過低 私醫未停藥
婦服甲亢藥後亡 專家：藥後白血球過低 私醫未停藥
公署辦宣介會 向外國政商闡習講話 出席英商會高層：「一國兩制長期堅持」是重要信息
公署辦宣介會 向外國政商闡習講話 出席英商會高層：「一國兩制長期堅持」是重要信息
立法會討論習講話 陳國基：各局下月交指標跟進
立法會討論習講話 陳國基：各局下月交指標跟進
科學園深圳分園年底開 洽商兩地百科企進駐
科學園深圳分園年底開 洽商兩地百科企進駐
大灣區GBA專題：港銀紛推迎新獎賞 吸跨境理財通客
大灣區GBA專題：港銀紛推迎新獎賞 吸跨境理財通客
大灣區GBA專題：香港「匯款專戶」 配對內地「投資專戶」即可交易
大灣區GBA專題：香港「匯款專戶」 配對內地「投資專戶」即可交易
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會活化前廳 增隔音電話亭 梁君彥搵知專生幫秘書處設計
【Emily】立會活化前廳 增隔音電話亭 梁君彥搵知專生幫秘書處設計
【Emily】盧寵茂答質詢初體驗 猶豫25秒搵救星
【Emily】盧寵茂答質詢初體驗 猶豫25秒搵救星
【Emily】教聯會籌辦 麥美娟預告「愛國教育支援中心」本月啟用
【Emily】教聯會籌辦 麥美娟預告「愛國教育支援中心」本月啟用
【Emily】牆內面對酷熱蚊襲 尹兆堅忍耐力高咗
【Emily】牆內面對酷熱蚊襲 尹兆堅忍耐力高咗
【Emily】政府首與同鄉社團搞展覽
【Emily】政府首與同鄉社團搞展覽
【Emily】陳祖恒加入 經民聯躍升第二大黨
【Emily】陳祖恒加入 經民聯躍升第二大黨