百人宴童軍3高層獲撤控限聚 酒家續被告

總會酒家不認罪 明年審

7名被告依次為香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau（甯基求），後3人為童軍高層，其中余為童軍會九龍地域前副地域總監（常務），梁為九龍地域副地域總監（公共關係與行政），3人與該酒家分別被控容許和組織受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病規例》第599G章。首4名被告則被控違反第599F章。童軍總會及酒家亦涉違反合格證明書的條件。

統籌准守行為 官：少這樣處理

裁判官批准控方申請撤回余及Ling的傳票控罪。控方另稱，梁婉冰已交限聚令罰款，提出梁以簽保守行為處理；裁判官關注甚少以此方式處理同類案，最後亦批准。

案情稱，民政事務總署牌照事務處從報章得悉，「香港童軍總會—總監俱樂部」內的「粵品匯」酒家去年4月10日舉辦多人宴會，涉違599G章。同月12日，牌照事務督察聯同食環署人員聯合巡查，檢取會員名冊及收據。閉路電視片段顯示，宴會參與者超過當時規定的20人上限，亦有多於4人同枱。梁婉冰曾到不同枱與賓客談話。涉事兩張收據印有梁名字，梁以信用卡付款。片段和收據可見，梁於宴會任統籌和組織角色。

【案件編號：KCS 30502-30511/21】