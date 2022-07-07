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32歲前醫院助理急求肺 因病辭職續做義工助人 醫生稱有猝死風險

【明報專訊】「佢一生嘅志願係為病人服務，但因為呢個病，佢要忍痛辭去醫院一職。我妹妹一直希望康復，繼續為病人服務。」Yuki談起胞妹吳淑賢病情時多次拭淚。32歲的淑賢，約8年前確診混合型結締組織疾病，3年前出現肺動脈高壓，辭工養病的她，仍掛心要做義工幫人，惟上月27日起病情持續惡化，併發右心衰竭，情况危急。主診醫生昨形容淑賢「有意志、肯堅持」，但 「今日唔知聽日事」，她隨時有猝死風險，呼籲有心人捐出逝者屍肺，遺愛人間。

體弱矢志成醫護 3年前病重

淑賢自幼體弱多病，立志長大後要成為醫護，幫助他人。畢業後她如願獲聘為深切治療部健康服務助理，後獲上司賞識轉為腎科助理。胞姊Yuki形容，淑賢一生志願就是為病人服務。不幸的是，淑賢3年前開始出現肺動脈高壓，要忍痛辭職休養，去年3月獲轉介至葛量洪醫院接受肺移植評估，同年9月被列入肺移植輪候名單。上周起淑賢病情持續惡化，併發右心衰竭，心律不齊，需入住心臟加護病房，並使用強心藥。

上周病情惡化 併發心衰竭

Yuki一直陪伴妹妹抗病，她昨於記者會難掩傷心，聲淚俱下道「原本佢係肥妹仔，病咗之後由110磅跌到𠵱家80磅」。Yuki希望請求有心人捐肺給胞妹，讓她有機會再帶胞妹去日本旅行，「如果我妹妹可以好番出院，佢想食咩我就帶佢食咩，佢鍾意去日本，我哋都會帶佢去」。她又形容胞妹性格活潑，一有空就會去騎馬、打羽毛球，即使患病也從未想過放棄，休養期間還到老人院做義工，將親手編織的圍巾贈予長者。

黃金期數日至數周

葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖解釋，淑賢肺部血管不正常地收窄，導致壓力上升，心臟需使用更多力量泵血入肺，久而久之造成心臟衰竭，令血液難以循環，引起其他併發症。他稱，淑賢現時情况危急，出現腹水、心壓不穩，無法進食，隨時有猝死風險，幸好淑賢「有意志、肯堅持」，他料移植的黃金時期僅得數日至數周，一旦併發多器官衰竭將錯失移植良機。

葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻亦指出，淑賢換肺風險較一般個案高，但是目前「唯一的選擇」，呼籲有心人捐出逝者屍肺，並指出捐贈者須為A型或者O型血、身高約1.49米，不限年齡及性別。淑賢現為同血型及體型的病人中位列肺移植名單首位。

相關字詞﹕葛量洪醫院 捐肺

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