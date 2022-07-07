觀塘apm和你Sing 兩人囚8周

官稱影響商戶顧客 加刑因素

被告為網絡工程師黃楚婷（27歲）及文員張仲綸（32歲）。二人被控於2020年6月30日，在觀塘創紀之城第5期apm內，與李君濓及其他人參與非法集結。

辯方求情稱，首被告以往成績和操行優異，一直努力工作，獲家人和伴侶支持；被告當日參與活動志在表達意願，無意參與任何暴力行為，及後亦第一時間認罪。辯方提到，網絡工程師是被告夢寐以求的工作，還押期間仍閱讀相關書籍，冀將來能繼續在行業發展。

判辭指，過百人當日傍晚6時至6時50分期間，分別在apm商場不同樓層叫口號。首被告當時揮動代表自由民主的藍白色旗幟，次被告展示寫有「香港獨立」的黑旗，其間二人吶喊。裁判官判刑時稱，是次活動預先計劃且周詳，兩被告雖不涉暴力行為，亦無穿著「暴徒裝束」，但有商戶提早拉閘，影響商場內顧客和生意，故視作加刑因素。裁判官以監禁10星期為量刑標準，扣除第一時間認罪及考慮到二人良好品格，判二人監禁8星期。

【案件編號：KTCC657/2022】