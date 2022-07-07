羊村案被告還押近一年：再押後或逾最高刑期

案件由國安法指定法官郭偉健審理；被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。各人精神不俗，不時交談及向旁聽席揮手。

控方申押後 處理事實爭議

辯方：我哋事實上已冇乜爭議

案件預留5天審期，昨日踏入第二天聆訊，控方傳召一名警員作供後完成控方案情（見另稿）。法官郭偉健隨即裁定表證成立，各被告不自辯或傳召辯方證人，辯方表示可於今天開始結案陳辭。代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟提議，先就憲法爭議陳辭，並押後一至兩周梳理證據，再處理事實爭議。旁聽者嘩然，「有冇搞錯呀」、「出年啦」。

官裁表證成立 同意押後

代表次被告的資深大律師彭耀鴻質疑，「其實主導權喺控方，佢哋已經將被告困咗成年，我哋事實上已經冇乜爭議，唔知點解仲要咁耐？」又稱可以通宵準備陳辭，反問，「點解控方唔可以利用今（昨）晚嘅時間？」郭官稱，「因為你係資深大律師（SC），你叻過佢囉！」郭官稱自己需時閱讀書面陳辭，同意押後。

控辯雙方終預留本月18及20日結案陳辭，雙方須分別於13及15日存檔書面陳辭。

副主席離港翌晨 警拘捕5被告

控辯雙方承認事實指出，去年3月24日，警方到10間店舖檢取共13本由工會提供予店舖派發的繪本；時任副主席黃凱晴於7月21日離港後，警方在翌晨6時，分別到5名被告的住所同時拘捕各人，並檢取多部手機和手提電腦、涉案繪本、工會辦公室鎖匙等物。被告手機內對話紀錄，顯示被告或工會曾聯絡上述商店及元朗前區議員林進分發繪本。

警方同日在工會紅磡辦公室檢取多本繪本、18隻公仔擺設、分別寫上「願榮光歸香港」6字的6張卡紙等，並檢取會議紀錄，顯示各被告曾動議採取工業行動施壓政府封關。控方稱會依賴紀錄，證明各被告的參與程度。

【案件編號：DCCC 854/21】

明報記者

（港區國安法）