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交電纜橋起火報告 中電：無證據涉天氣人為破壞

【明報專訊】元朗朗屏港鐵站附近一條中電電纜橋上月21日起火，導致元朗、天水圍及屯門大停電。中電昨晚向政府提交進一步報告，稱事故當日電纜處於正常運行狀態，現階段無證據顯示事故與電力保護系統、天氣因素或人為破壞有關。中電初步估計是橋內高壓裝置或機電設施起火，正循此方向深入調查。

指當日電纜正常運行 專家籲抽樣檢測

環境及生態局昨晚發稿稱，昨晚8時許收到中電向機電署長提交的詳細報告，政府正審視報告內容，有需要時會要求中電澄清及提供進一步資料。政府敦促中電採取改善措施，以防同類事故再次發生。

中電報告指出，中電與消防處在6月26日視察後的討論，以及隨後與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示今次起火事故是由「不正當行為」引起；電纜橋的電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毁的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因；縱然事故當日天氣炎熱，但天氣因素不被視為促成今次事故的成因。

報告又指，發生起火事故的電纜橋1992年啟用，其設計符合相關法定要求。除了肇事電纜橋，中電供電範圍內共有4條電纜橋，事故發生後，中電已即時審視這4條電纜橋，確認其運作正常。

機電署表示，中電提出的改善措施，包括為轄下所有電纜橋內的電纜塗上阻燃塗層，加強保安系統和防火裝置，就電纜橋供電可靠性做風險評估，以及檢討應變措施並舉行演練。

中電分析數據後確定，當晚受影響客戶總數為約17.5萬人。中電形容事故非常罕見，並再次對受影響客戶深表歉意。中電表示會繼續與政府部門溝通，調查及跟進事故，適時向公眾交代調查結果。中電已分別於6月24日、27日和28日凌晨修復涉事的3組高壓電纜，現正移除電纜橋。

理大電機工程系教授鄭家偉指出，事故有可能與電纜老化或損毀有關，影響電纜絕緣能力，認為應抽取電纜樣本檢測，以確定是否上述問題。鄭又認為在電纜加設感應器，有助加強監察電纜狀况，避免發生同類事故。

相關字詞﹕環境及生態局 中電電纜橋火警

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