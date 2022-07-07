續設八大講座 沈西城主講悼倪匡

書展如期開 貿發局：市民抗疫力提高

今年書展年度主題為「歷史文化．城市書寫」，「文藝廊」展覽設四大展區，「歷史文化．推薦作家」推薦5名歷史文化作家，包括丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳和鄭寶鴻，介紹他們的精選書目及手稿等。「城市書寫．特選書目」將推介25本有關本港建築、街道、屋邨、生活習慣等角度的作品，包括西西《我城》、黃碧雲《烈佬傳》、潘國靈《靜人活物》等；「細味香港」展出有關香港飲食文化的歷史珍藏；「城市築跡」則展出藝術家繪畫本港名勝古蹟的畫作及特色建築的攝影作品（見表）。

除年度主題外，今年書展繼續設有八大講座系列，貿發局再與《明報》及《亞洲週刊》合辦「名作家講座系列」。率先在facebook披露著名作家倪匡逝世消息的作家沈西城，將於本月23日主講題為「追念倪匡傳奇——論六七十年代香港文壇盛況」的講座。